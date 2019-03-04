Если старость, то только такая! Стильные пенсионерки из Милана влюбили в себя пользователей Сети

Когда Анджело, студент-стоматолог, переехал с юга Италии в Милан, его настолько изумили местные женщины почтенного возраста, что парень решил посвятить им целый блог.

Собирать коллекцию фото стильных миланских пенсионерок Анджело начал в декабре 2016 года. Сейчас на его аккаунт подписаны более 150 000 пользователей.

«У меня не было конкретной причины, чтобы начать проект, я просто влюбился в этих изысканных женщин из Милана», — признался студент.

Поначалу Анджело показывал фотографии своим друзьям, которые были поражены тем, насколько образ жизни миланских старушек отличается от того, как выглядят и ведут себя женщины в их родном городе.

«Даже в продуктовые магазины они ходят, облачившись в Gucci или Prada», — поделился Анджело.

При этом итальянки не стремятся обмануть время и выглядеть моложе — их губы не накачаны филлерами, а лицо не лишено мимики из-за регулярных инъекций ботокса.

Глядя на миланских пенсионерок, создаётся впечатление, что они считают возраст одним из своих главных достоинств, и поэтому несут его с гордостью.

Вероятно, образ жизни этих женщин — воплощение мечты большинства людей преклонных лет.