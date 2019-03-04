Если старость, то только такая! Стильные пенсионерки из Милана влюбили в себя пользователей Сети

Наверное, при слове «пенсионерка» многие из нас представляют бабушку в старой безвкусной одежде, которая вяжет внукам свитера или печёт пироги. Однако есть люди, которые на своём примере доказывают, что старость может быть яркой и интересной, пишет Fabiosa.
Когда Анджело, студент-стоматолог, переехал с юга Италии в Милан, его настолько изумили местные женщины почтенного возраста, что парень решил посвятить им целый блог.
Собирать коллекцию фото стильных миланских пенсионерок Анджело начал в декабре 2016 года. Сейчас на его аккаунт подписаны более 150 000 пользователей.
«У меня не было конкретной причины, чтобы начать проект, я просто влюбился в этих изысканных женщин из Милана», — признался студент.
Поначалу Анджело показывал фотографии своим друзьям, которые были поражены тем, насколько образ жизни миланских старушек отличается от того, как выглядят и ведут себя женщины в их родном городе.
«Даже в продуктовые магазины они ходят, облачившись в Gucci или Prada», — поделился Анджело.
При этом итальянки не стремятся обмануть время и выглядеть моложе — их губы не накачаны филлерами, а лицо не лишено мимики из-за регулярных инъекций ботокса.
Глядя на миланских пенсионерок, создаётся впечатление, что они считают возраст одним из своих главных достоинств, и поэтому несут его с гордостью.
Вероятно, образ жизни этих женщин — воплощение мечты большинства людей преклонных лет.
А как вам перспектива такой старости? Делитесь своим мнением в комментариях!