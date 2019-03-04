Галерея: роскошные и элегантные собрались послушать про стиль ар-деко
28 февраля в ресторане Entrecote Steakhouse and Seafood Bar c аншлагом прошла лекция по искусству, посвященная стилю ар-деко в живописи, архитектуре и моде.
Стиль ар-деко возник в Париже в 20-е годы ХХ века. «Золотые двадцатые» - эпоха, блестяще описанная в романе «Великий Гэтсби». Это была эпоха джаза, чарльстона до утра, наслаждения жизнью и послевоенной свободой.
Во время встречи гости узнали, почему именно этот стиль считается воплощением утонченной роскоши, элегантности и гламура, выяснили, как и почему Нью-Йорк стал столицей ар-деко, чем жили flapper girls, и какой дресс-код существовал на вечеринках того времени, разобрались, почему в моду вошли короткие стрижки и тюрбаны, и открыли для себя, как «Русские сезоны» Дягилева в Париже, раскопки в Америке и искусство Египта повлияли на облик женщин 20-х.
Лекцию читала венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду, в прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей, интересующихся искусством.
Организаторы проекта ART Showcase приглашают посетить следующую и интригующую своим названием лекцию «Густав Климт и Эгон Шиле: искусство провокации», которая состоится 21 марта в гастробаре TAR TAR köök+baar.
Лекция будет посвящена австрийскому искусству первой половины XX века. Густав Климт и Эгон Шиле - классики венского модерна. Их эпатажные, смелые и неоднозначные работы оказали влияние на все последующее искусство.
Во время лекции поговорят:
- о жизни венской элиты 1900 года,
- о стратегиях художественного самопиара,
- o закрытых венских клубах с культом эроса.
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