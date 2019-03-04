Галерея: роскошные и элегантные собрались послушать про стиль ар-деко

Во время встречи гости узнали, почему именно этот стиль считается воплощением утонченной роскоши, элегантности и гламура, выяснили, как и почему Нью-Йорк стал столицей ар-деко, чем жили flapper girls, и какой дресс-код существовал на вечеринках того времени, разобрались, почему в моду вошли короткие стрижки и тюрбаны, и открыли для себя, как «Русские сезоны» Дягилева в Париже, раскопки в Америке и искусство Египта повлияли на облик женщин 20-х.