Успеть за два с половиной часа: стилист всех времен и народов едет в Таллинн

Эксперт моды, стилист и ведущий шоу «Рогов.Студия24» Александр Рогов расскажет о том, как составить идеальный базовый гардероб, который подойдет именно Вам, как с его помощью выглядеть и чувствовать себя уверенно и гармонично. Научит грамотно делать покупки, не потеряв свою индивидуальность. Мастер-класс с понятными, доступными и применимыми советами по выбору одежды на все случаи жизни для современной жительницы большого города.

На мастер-классе вы приобретете ценные знания:

- о самых свежих модных тенденциях;

- о том как самостоятельно создавать стильные, современные образы за разумные деньги;

- о том как проводить приятный и эффективный шопинг, для того чтобы выглядеть эффектно;

- о секретах стиля и интересных фишках при создании стильных образов для различных типажей фигуры.

Мастер-класс подкреплен наглядной демонстрацией одежды на моделях и презентацией образов на больших экранах, расположенных на сцене. Александр не только расскажет, но и покажет, как же правильно составлять образы, каждый из которых можно трансформировать при простейших манипуляциях.

По словам организатора "Модного мастер-класса" Анны Малевой, Рогов сразу же согласился приехать в Таллинн, как только ему было сделано такое предложение