Масленица 2019: что обязательно нужно сделать в праздничную неделю

Да, были действия, которые нужно было сделать обязательно. Иначе, по поверьям наших предков, на счастье и удачу в дальнейшем вообще можно было не рассчитывать. Так это или нет – мы не знаем. Но если есть какой-то шанс избежать неприятностей в будущем – стоит им воспользоваться, пишет Joinfo.ua. Что же нужно обязательно сделать во время масленой недели.