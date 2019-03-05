Масленица 2019: что обязательно нужно сделать в праздничную неделю

Праздничная неделя, посвященная Масленице, наполнена множеством событий и ещё большим количеством примет, определяющих то, как именно потом будет проходить жизнь и работа людей.
Да, были действия, которые нужно было сделать обязательно. Иначе, по поверьям наших предков, на счастье и удачу в дальнейшем вообще можно было не рассчитывать. Так это или нет – мы не знаем. Но если есть какой-то шанс избежать неприятностей в будущем – стоит им воспользоваться, пишет Joinfo.ua. Что же нужно обязательно сделать во время масленой недели.
Основные приметы, касающиеся Масленицы
- В эту неделю нужно обязательно собирать за столом всю семью. Только это могло принести людям процветание в будущем. И только это гарантировало, что в ближайшее время в семье будут царить мир и взаимопонимание.
- В эту неделю категорически было нельзя скупиться на угощения. Если вам кажется, что баночка красной икры - непозволительная роскошь, то что же - в этом году вы её больше и не увидите. А у тех, кто решил иначе, появятся возможности сделать так, чтобы икра была частым гостем на столе.
- Если блины пекутся легко, получаются пышными и красивыми, то в семье всё будет благополучно. Если же возникают проблемы – увы, разлад в семье неизбежен. Да и финансовая сторона вопроса тоже будет оставлять желать лучшего.
- Чем больше блинов напечёт хозяйка – тем больше солнечных дней будет в году. И тем удачливее и богаче будет жизнь семьи.
- Если на Масленицу к вам внезапно нагрянут гости – тем лучше. Это очень хорошая примета, которая сулит удачу и процветание. Так что прогонять гостей нельзя ни в коем случае.
- В гости можно было и специально зазывать. Особенно важно было пригласить зятя тёще – только это гарантировало мир и благополучие в семье, а также здоровые отношения между разными поколениями.
- На масленую неделю стоит избавляться от ненужных вещей – это принесёт новые возможности для обновления гардероба и интерьера.
- Особенно важно во время Прощёного воскресенья действительно простить все те обиды, что нанесли вам. Это сделает удачу в вашей жизни более частой и регулярной гостьей.
- Во время Прощёного воскресенья было не менее важно и самому попросить прощения у всех, кого вы волей или неволей обидели. Причём просить прощения нужно было искренне и от всего сердца – иначе, увы, раскаяние не работает.
- Первый испечённый блин является символическим и поминальным – его нельзя есть. Стоит вынести его на улицу и раскрошить – пусть птички и животные тоже полакомятся. В некоторых регионах, этот блин вообще необходимо было отнести на могилу какого-нибудь недавно умершего родственника и оставить там.
- Холодная погода во время масляной недели сулит холодное и дождливое лето.