Анфиса Чехова сохранила красивую фигуру: как тренируется ведущая по утрам в теплых краях

И даже завтракает Анфиса Чехова лишь после того, как вернется со своей тренировки, рассказывает Joinfo.ua. А поклонникам российской теле- и радиоведущей остается только восхищаться ее стройностью и прекрасным видом.

Анфиса Чехова отдыхает в сказочно красивых местах

«Утреннее кардио. Кашу и ананас нужно еще заработать» (Орф. и пункт. автора здесь и далее сохранены, прим. Ред.), - подписала ведущая новое фото.

В кадре Анфиса остановилась во время катания на велосипеде. Она в легкой светлой одежде, вполне подходящей для физических нагрузок в солнечную погоду. Завершают образ солнечные очки в светлой оправе. Транспортное средство Чеховой также белого цвета, даже колеса.

А потому, глядя на фотографию, чувствуешь себя так, словно попал в сказку — утро, привлекательная дама на эффектном велосипеде, много воды и голубого неба. Что может быть прекраснее?

«Анфиса, вдохновляете...»: Чехову благодарят за мотивацию

Подписчики знаменитости в ответ рассказывают о своих утренних делах и тренировках, а таже восхищаются увиденным:

«Анфиса Вы такая молодец! Хорошо подбодрили человека», «Какая красота!!! Вы шикарная!!!! Мальдивы тоже», «Какая же красота кругом!Дух захватывает))Как картинка», «Анфиса я Вас обажаюююю. У вас красивая фигура во все времена.», «Какой велик не дай Вы на любом прекрасно будете смотрется.. Вы его красите а не он», «Анфиса, вдохновляете! Спасибо!» (Орф. и пункт. автора здесь и далее сохранены, прим. Ред.), - комментируют фолловеры.

Велосипед ведущей не такой, каким кажется

Когда кто-то из поклонников восхитился красивым транспортным средством Чеховой, та ответила, что на самом деле все обстоит иначе, и не такой уж он и классный:

«Не расстраивайтесь, ведосипед, если честно г...но Старый, дряхлый и вам такой точно не нужен»(Орф. и пункт. автора здесь и далее сохранены, прим. Ред.), - сказала Анфиса в ответ на комментарий.