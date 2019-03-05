Десять главных причин почему нужно отказаться от нездоровой пищи

Другое дело – где взять столько денег и времени, чтобы готовить лично исключительно органическую пищу, выращенную руками трудолюбивых фермеров и продающуюся только в специальных магазинах и с огромной наценкой... Но это уже другая крайность. Рассказываем вам о конкретных медицинских последствиях употребления нездоровой пищи.

1. Ожирение

Связь между нездоровой пищей и ожирением давно уже доказана. Причём, как у взрослых, так и у детей. Избыток калорий, который никак не компенсируется физическими нагрузками, в любом случае приведёт к набору веса.

2. Насыщенные жиры

Основная причина повышения уровня холестерина крови. В нездоровой пище их предостаточно. Как и трансжиров, получаемых из растительного сырья. Но, что то, что другое – факторы, способствующие развитию атеросклероза.

3. Низкая пищевая ценность

Калорий много, а дополнительных микроэлементов и витаминов – мало. За счёт этого, метаболизм меняется и могут начаться серьёзные проблемы из-за нехватки некоторых важных веществ. Не говоря уж о том, что в большинстве нездоровых блюд присутствуют сложные химические компоненты, которые хоть и перерабатываются организмом, пользы почти не приносят.

4. Гормоны и антибиотики

Да, высок риск того, что мясо, используемое для приготовления нездоровой пищи, будет буквально напичкано этими веществами, потому как так дешевле. Но вот для метаболизма всё это не особенно хорошо.

5. Антисанитария

Увы, в некоторых заведениях, готовящих нездоровую пищу, о санитарных нормах и правилах хоть и слышали, но соблюдать так и не начали. Поэтому риск подцепить что-то неприятное и инфекционное – довольно высок.

6. Неправильное приготовление

Точнее – недостаточное. Некоторые полуфабрикаты не доводят до необходимой температуры, поскольку это существенно экономит время. А это уже конкретное нарушение техники процесса приготовления пищи. Увы, не редкость.

7. Канцерогены

Фритюр, масло, жареная еда, а в результате – гидрогенизированные жиры попадают в организм. А эти вещества известны своими канцерогенными свойствами. И чем чаще вы употребляете нездоровую пищу – тем больше риск того, что канцерогены таки как-то на ваши клетки повлияют.

8. Возможность бесплодия

Дело в том, что большие дозы гормона роста могут негативно повлиять на собственный гормональный фон человека. Что приведёт к различным нарушениям метаболизма и к возможному бесплодию.

9. Повышенное количество рафинированного сахара

А вместе с ним – высокий риск развития диабета при систематическом употреблении в пищу. И лишние калории, конечно же.

10. Риск депрессии