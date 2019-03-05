Как выбрать букет к 8 марта: определить самые свежие цветы помогут советы специалистов

99 процентов представительниц прекрасной половины человечества обожают цветы. Но кому приятно получить букет, который осыплется уже через несколько часов? Да и мужчинам не хочется чувствовать себя обманутыми хитрыми продавцами, пытающимися в предпраздничном ажиотаже подсунуть незадачливым покупателям цветочки, мягко говоря, «не первой свежести», пишет Joinfo.ua.

Топ – 5 советов по выбору цветов к 8 марта

1. К выбору букета следует подойти ответственно. Никакой спешки и суматохи быть не должно, иначе шанс купить не то, что нужно утроится.

2. Осмотрите и пощупайте стебельки. Да-да, не поленитесь потрогать пальчиками стебли каждого цветка в понравившемся букете. Ножки розочек или тюльпанчиков, как и всех других видов цветов, должны быть упругими и «живыми». Никакой сморщенности, смятости, признаков повреждений быть не должно.

3. Все лепестки должны быть на месте. Даже те, которые появляются на бутоне первыми. Если они остаются свежими и упругими, не потерявшими свой природный оттенок, т.е. не тронутыми процессом увядания и подсыхания, то это очень хороший показатель свежести букета.

4. А теперь попробуйте «ущипнуть» цветок. Аккуратно двумя пальцами захватите любой лепесток цветка, слегка потяните и отпустите. Если лепесток остался у вас в руках, от покупки следует отказаться и поискать более добропорядочных продавцов. А если лепесток крепко держится на своем месте, подчиняясь вашему усилию слегка подтянулся, а после отпускания принял свою привычную форму, вам повезло, вы держите в руках свежайший букет. Только не радуйтесь раньше времени, проверьте таким образом остальные цветы в букете.