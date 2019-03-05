Как выбрать букет к 8 марта: определить самые свежие цветы помогут советы специалистов

В преддверии наступления Международного женского дня мужчины всего мира задумываются не только о приобретении подарков для своих любимых, но и о покупке цветов. Ведь так хочется подарить даме сердца букет, который не завянет уже к вечеру, а будет благоухать в вазе очень долго.
99 процентов представительниц прекрасной половины человечества обожают цветы. Но кому приятно получить букет, который осыплется уже через несколько часов? Да и мужчинам не хочется чувствовать себя обманутыми хитрыми продавцами, пытающимися в предпраздничном ажиотаже подсунуть незадачливым покупателям цветочки, мягко говоря, «не первой свежести», пишет Joinfo.ua.
Топ – 5 советов по выбору цветов к 8 марта
1. К выбору букета следует подойти ответственно. Никакой спешки и суматохи быть не должно, иначе шанс купить не то, что нужно утроится.
2. Осмотрите и пощупайте стебельки. Да-да, не поленитесь потрогать пальчиками стебли каждого цветка в понравившемся букете. Ножки розочек или тюльпанчиков, как и всех других видов цветов, должны быть упругими и «живыми». Никакой сморщенности, смятости, признаков повреждений быть не должно.
3. Все лепестки должны быть на месте. Даже те, которые появляются на бутоне первыми. Если они остаются свежими и упругими, не потерявшими свой природный оттенок, т.е. не тронутыми процессом увядания и подсыхания, то это очень хороший показатель свежести букета.
4. А теперь попробуйте «ущипнуть» цветок. Аккуратно двумя пальцами захватите любой лепесток цветка, слегка потяните и отпустите. Если лепесток остался у вас в руках, от покупки следует отказаться и поискать более добропорядочных продавцов. А если лепесток крепко держится на своем месте, подчиняясь вашему усилию слегка подтянулся, а после отпускания принял свою привычную форму, вам повезло, вы держите в руках свежайший букет. Только не радуйтесь раньше времени, проверьте таким образом остальные цветы в букете.
5. Обратите внимание на «соседей». Выбирая композиции из разных цветов, обратите внимание, что в букете не должны быть объединены несочетаемые цветы. Например, ландыши и тюльпаны или розы с гвоздиками, лилии и нарциссы. В одной вазе эти растения будут губительно воздействовать друг на друга. А добавление искусственных цветов в живой букет – признак дурного вкуса – презентовать кому бы то ни было подобные композиции не стоит.