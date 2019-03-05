Обладательница невероятно больших «утиных» губ решила отказаться от них. Результат впечатляет!

Самое заметное - это многократно увеличенные с помощью силикона губы. За ней закрепился титул обладательницы "самый больших губ в мире". Есть в ней сходство с Джессикой Рэббит, героиней мультфильма "Кто подставил кролика Роджера". Кристина не отрицает, что она ей нравится, но точную копию не делала.

Изменила Кристина и форму ушей - теперь они напоминают эльфийские уши. Мило, но непривычно для окружающих. На все изменения девушка шла легко, по своему желанию.

Своей обновленной внешностью Кристина была довольна, хотя ее радость не разделяли ни родные, ни муж. Большинство окружающих не понимали, зачем ей этот эпатаж. Художница тоже не могла внятно объяснить, просто захотелось и всё.

Развязка наступила через несколько лет, когда Кристина решила избавиться от увеличенного размера губ, честно признавшись, что в течение всех лет они приносили ей лишь неудобства и страдания. И хотя процесс возвращения к прежнему образу будет происходить постепенно, уже сейчас заметны изменения.

Самое главное, что теперь Кристина обрела счастье и внутреннюю гармонию, стала развиваться и идти к своим целям с позитивным взглядом на жизнь. И возврата к прежнему не планирует (стилистика и орфография автора сохранены):

"Я устала жить "агрессивно" по отношению к миру и социуму. Сейчас самое важное для меня - гармония внутренняя, ощущение спокойствия и тишины, когда я нахожусь в социуме. Устала от этих агрессивных и шоковых взглядов, смешков и пр.! Я стремлюсь к позитиву в жизни, а огромные губы, рога, или что-то там еще, провоцируют агрессию по отношению ко мне. Честно, ребят, я просто устала!"

Такие вот сложные трансформации не только внешние, но и личные, пережила Кристина Рэй, как она себя называет - художник, бодимодификатор, мыслитесь, философ.