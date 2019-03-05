Сб, 16.03.2019
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  • «Это не детская одежда!» Люди в Сети возмущены тем, как родители одевают свою 3-летнюю дочь

«Это не детская одежда!» Люди в Сети возмущены тем, как родители одевают свою 3-летнюю дочь

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Далари София. 3-летняя девочка-блогер

ФОТО: Instagram

Если человеку нужно будет представить девочку 3 лет, он, скорее всего, нарисует у себя в голове картинку ребенка в розовом платьице с рюшами и в белых носочках. Чаще всего маленьких девочек одевают именно так. Родители выбирают для своих крох вещи нежных оттенков с рисунками их любимых мультперсонажей или животных. Но бывают и исключения...

Некоторые мамы и папы хотят, чтобы их ребенок был в тренде с пеленок. Они отвергают милые розовые курточки, надевая на девочек тренчи цвета camel. Вместо колготок в цветочек, дети носят черные кожаные лосины или гольфы в сеточку. Леопардовые кофточки также имеются в их гардеробе, пишет Fabiosa. Как это воспринимает общественность?

3-летняя девочка-блогер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalarysophia 🦋✨ (@dalarysophiia) on

Далари София - популярный блогер в Instagram. Ей всего 3 года, а на ее страничку подписано 128 000 человек. Так как девочка еще маленькая и вряд ли умеет читать и писать, мама ведет ее аккаунт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalarysophia 🦋✨ (@dalarysophiia) on

Что интересного в профиле Софии? Ее модные луки! Не каждый взрослый умеет так стильно одеваться!

У нее очень много полконников.

Какая стильная!

Красивая!

Нравится!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalarysophia 🦋✨ (@dalarysophiia) on

Хотя не все от этого в восторге.

Многие отмечают, что девочка выглядит слишком взросло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalarysophia 🦋✨ (@dalarysophiia) on

"А где ее детская улыбка?"

"Бедный реенок".

"Этот бедный ребенок, ***. Пожалуйста, отправляйтесь на терапию и перестаньте проецировать свою неуверенность на малышку".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalarysophia 🦋✨ (@dalarysophiia) on

Я бы оценила этот наряд, если бы она была на 14 лет старше. 

Остановите это! Не следует одевать ребенка в такую одежду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalarysophia 🦋✨ (@dalarysophiia) on

А как вам наряды маленькой Софии? Стоит ли прививать ребенку чувства вкуса с пеленок? Или нужно дать насладиться ему детством? 

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