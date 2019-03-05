«Это не детская одежда!» Люди в Сети возмущены тем, как родители одевают свою 3-летнюю дочь

Некоторые мамы и папы хотят, чтобы их ребенок был в тренде с пеленок. Они отвергают милые розовые курточки, надевая на девочек тренчи цвета camel. Вместо колготок в цветочек, дети носят черные кожаные лосины или гольфы в сеточку. Леопардовые кофточки также имеются в их гардеробе, пишет Fabiosa. Как это воспринимает общественность?

3-летняя девочка-блогер

Далари София - популярный блогер в Instagram. Ей всего 3 года, а на ее страничку подписано 128 000 человек. Так как девочка еще маленькая и вряд ли умеет читать и писать, мама ведет ее аккаунт.

Что интересного в профиле Софии? Ее модные луки! Не каждый взрослый умеет так стильно одеваться!

У нее очень много полконников.

Какая стильная!

Красивая!

Нравится!

Хотя не все от этого в восторге.

Многие отмечают, что девочка выглядит слишком взросло.

"А где ее детская улыбка?"

"Бедный реенок".

"Этот бедный ребенок, ***. Пожалуйста, отправляйтесь на терапию и перестаньте проецировать свою неуверенность на малышку".

Я бы оценила этот наряд, если бы она была на 14 лет старше.

Остановите это! Не следует одевать ребенка в такую одежду.