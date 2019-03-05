Пальчики оближешь! Дизайнер создаёт туфли в виде десертов, которые так и хочется съесть

Крис Кэмпбелл из штата Флорида в течение 7 лет работал в компании, специализирующейся на кроссовках. Но однажды дизайнеру пришло в голову делать туфли, которые внешне будут напоминать его любимые десерты — торты, пончики, печенье, мороженое и многое другое, пишет Fabiosa.

Таким восхитительным образом Крис увековечил свою любовь к обуви и сладостям.

В 2013 году Кэмпбелл основал бренд под названием Shoe Bakery («Обувная пекарня»), который быстро перерос в успешный бизнес.

Его аппетитные туфли-десерты пользуются огромной популярностью. Обувь Крис и его сотрудники делают вручную, на создание одной пары может уйти от 2 до 4 недель.

Глядя на туфли дизайнера, кажется, будто их на самом деле испекли.

ФОТО: Vida Press

Кэмпбелл уделяет большое внимание деталям, декорируя обувь с помощью настоящих инструментов для выпечки.

Крис хочет, чтобы у каждой женщины была своя неповторимая вещь, которой больше ни у кого нет, а помогает ему в этом увлекательном деле любимая жена.

ФОТО: Vida Press