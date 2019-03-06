Сила мысли: слова с которых следует начинать каждое утро для достижения цели

Самовнушение – мощный психологический инструмент. Поэтому всем тем, кто отчаянно хочет достигнуть целей как можно быстрее, стоит начинать день со специальных фраз и слов.
Но недостаточно просто произносить нужные фразы – нужно в них искренне верить и всеми силами стараться им соответствовать. Сначала – через силу, но потом – это войдёт в привычку. А вместе с привычкой придёт и лёгкость, не говоря уж о подходящем мышлении, пишет Joinfo.ua. Рассказываем о фразах, которые нужно говорить себе каждое утро.
1. В мире множество великих людей, которые делают важные дела
Вот только они должны служить вам примером, на который нужно равняться, а не напоминанием, что вы сами ещё не достигли таких высот. Просто они продолжают работать, даже достигнув своего положения, так и вам тоже нужно работать, а не опускать руки.
2. Никогда не поздно что-то менять
Любой день – идеальный день для изменений, если вы сами искренне этого захотите. Не нужно ждать подходящих возможностей, стечения обстоятельств и положения звёзд на небе – нужно действовать.
3. Всё не так плохо, как кажется
Но может стать ещё лучше, нужно только сделать вот это и вот это. А о том, насколько плохо всё могло бы быть – лучше вообще не задумываться.
4. Вы не одиноки
По-настоящему одиноких людей очень мало. А если вы делаете что-то важное и нужное, то рядом с вами всегда буду люди, которые хотят того же, чего и вы. В этом тоже можно черпать вдохновение.
5. Сегодня можно сделать намного больше запланированного
Впрочем, «можно» - не значит «кровь из носу нужно». Просто любой план чисто теоретически можно перевыполнить. И если настраивать себя на повышенную продуктивность с самого утра, то это станет намного проще. Ну и от умения управлять своим временем тоже очень многое зависит.
6. У вас больше времени, чем вам кажется
Просто вы не умеете его рационально использовать. Но этот навык нарабатывается со временем. Кроме того, даже возраст не помеха на пути к успеху для того, кто готов работать над собой и двигаться вперёд.
7. Если вы не видите ежедневный прогресс – это нормально
Потому как изменения могут происходить неторопливо. И сравнивать нужно не вчера и сегодня, а сегодня и неделю назад. И месяц. И год. Это покажет вам вектор движения. И в ваших же силах его несколько ускорить, если он вам кажется недостаточно значительным.
8. Успех – это процесс, а не результат
А вот это, пожалуй, самая главная истина, которую нужно усвоить. Не стоит расценивать все события как «успех» и «поражение». Любое поражение может проложить дорогу к ещё большему успеху. Нужно просто научиться принимать события такими, какие они есть, без оценочного суждения. И работать над тем, чтобы всё становилось лучше, проще и легче.