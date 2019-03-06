Сила мысли: слова с которых следует начинать каждое утро для достижения цели

Но недостаточно просто произносить нужные фразы – нужно в них искренне верить и всеми силами стараться им соответствовать. Сначала – через силу, но потом – это войдёт в привычку. А вместе с привычкой придёт и лёгкость, не говоря уж о подходящем мышлении, пишет Joinfo.ua. Рассказываем о фразах, которые нужно говорить себе каждое утро.

1. В мире множество великих людей, которые делают важные дела

Вот только они должны служить вам примером, на который нужно равняться, а не напоминанием, что вы сами ещё не достигли таких высот. Просто они продолжают работать, даже достигнув своего положения, так и вам тоже нужно работать, а не опускать руки.

2. Никогда не поздно что-то менять

Любой день – идеальный день для изменений, если вы сами искренне этого захотите. Не нужно ждать подходящих возможностей, стечения обстоятельств и положения звёзд на небе – нужно действовать.

3. Всё не так плохо, как кажется

Но может стать ещё лучше, нужно только сделать вот это и вот это. А о том, насколько плохо всё могло бы быть – лучше вообще не задумываться.

4. Вы не одиноки

По-настоящему одиноких людей очень мало. А если вы делаете что-то важное и нужное, то рядом с вами всегда буду люди, которые хотят того же, чего и вы. В этом тоже можно черпать вдохновение.

5. Сегодня можно сделать намного больше запланированного

Впрочем, «можно» - не значит «кровь из носу нужно». Просто любой план чисто теоретически можно перевыполнить. И если настраивать себя на повышенную продуктивность с самого утра, то это станет намного проще. Ну и от умения управлять своим временем тоже очень многое зависит.

6. У вас больше времени, чем вам кажется

Просто вы не умеете его рационально использовать. Но этот навык нарабатывается со временем. Кроме того, даже возраст не помеха на пути к успеху для того, кто готов работать над собой и двигаться вперёд.

7. Если вы не видите ежедневный прогресс – это нормально

Потому как изменения могут происходить неторопливо. И сравнивать нужно не вчера и сегодня, а сегодня и неделю назад. И месяц. И год. Это покажет вам вектор движения. И в ваших же силах его несколько ускорить, если он вам кажется недостаточно значительным.

8. Успех – это процесс, а не результат