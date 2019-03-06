Советы для сладкоежек: шесть эффективных способов перебить желание съесть что-то вкусное

Как правило, любое желание имеет довольно простое физиологическое обоснование. Зная его, можно легко найти способы альтернативного удовлетворения, не вредящего здоровью и фигуре, пишет Joinfo.ua. Рассказываем, с помощью каких хитрых приёмов можно подавить в себе тягу к сладкому.

1. Больше миндаля

В орехах, а особенно – в миндале, содержится достаточно много аминокислот, чтобы эффективно утолять голод. И тирозин, который идёт на производство дофамина, одного из гормонов удовольствия. Поэтому перекус с использованием миндаля – отличная альтернатива сладкому.

2. Больше фруктов и овощей

Если хочется сладкого, то это вовсе не означает, что нужна именно глюкоза. Организм может так интерпретировать банальную нехватку калорий, которую вполне можно компенсировать употреблением овощей и фруктов. Там тоже содержатся углеводы, которые в больших количествах компенсируют желание сладкого.

3. Больше белков и жиров

Если уж решили удовлетворить потребность в сладком, то лучше это делать чем-то, в чём кроме сахара есть ещё и жиры с белками. Сбалансированное питание, все дела. Поэтому булочка с заварным кремом оказывается полезнее нескольких стаканов сладкой газировки.

4. Больше тёмного шоколада

Если уж хотите сладкого, то нужно выбирать правильные продукты. Идеальный, с большинства точек зрения вариант – чёрный шоколад. Который, помимо всего прочего, ещё и уровень в крови кортизола понижает. Сильно. Кроме того, тёмный шоколад в принципе полезен для здоровья – в нём содержится достаточно биологически активных веществ, чтобы нормализовать и даже улучшить метаболизм.

5. Больше сознательности

Далеко не всегда желание чего-то вкусного съесть означает нехватку калорий. Это может быть банальная психологическая реакция и желание позитивных эмоций и ощущений. В таком случае, пытайтесь разобраться в себе. Если речь конкретно о еде – это одно. А другое вполне решается другими способами, без использования сладкого.

6. Больше продуктов, повышающих настроение