Сб, 16.03.2019
  • Krasotka
  • К столу
  • Блинный торт от Юлии Савичевой: фирменный рецепт певицы для сладкоежек

Блинный торт от Юлии Савичевой: фирменный рецепт певицы для сладкоежек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юлия Савичева

ФОТО: SCANPIX

Юлия Савичева поделилась рецептом приготовления шикарного блинного торта. Певице пришлось раскрыть свои секреты по многочисленным просьбам подписчиков. Как традиционно встречает Масленицу финалистка телепроекта "Фабрика звезд-2"?

В микроблоге Юлия Савичева опубликовала подробное описание своих кулинарных экспериментов, ставших обязательной семейной традицией. Как приготовить блинный торт по рецепту певицы, подскажет Joinfo.ua.

Блинный торт от Юлии Савичевой: как приготовить

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Юлия Савичева (@yuliasavicheva) on

Шоколадные блины с кремом из взбитых сливок и ганашем из темного шоколада – таким десертом радует домашних Савичева на Масленицу. Певица уверяет, что это один из самых простых и быстрых рецептов, по которому всегда все получается! Любителям классических блинчиков Юлия предлагает не добавлять какао и уменьшить количество сахара.

Шоколадные блины: основные ингредиенты:

  • яйца – 2 штуки;
  • молоко – 750 миллилитров;
  • мука – 360 грамм;
  • сахар – 5 столовых ложек;
  • соль – 1 чайная ложка;
  • какао – 3 столовых ложки (обязательно просеять);
  • растительное масло – 50 грамм;
  • гашеная сода – половинка чайной ложки;
  • вода – 70 миллилитров.

Шоколадные блинчики: приготовление:

Перемешать все ингредиенты, чтобы получилось тесто. Обязательно выкладывать тесто на хорошо разогретую сковороду, и перед жаркой каждого блина смазывать растительным маслом.

Крем: основные ингредиенты

  • сливки 33-35 % жирности – 750 миллилитров;
  • ваниль – по вкусу;
  • сахарная пудра – по вкусу.

Крем: приготовление

Холодные сливки взбить с сахарной пудрой и ванилью до крутых пиков. Промазать каждый блинчик полученным кремом и поставить торт в холодильник на 2 часа.

Ганаш: основные ингредиенты

  • темный шоколад – 100 грамм;
  • сливки – 100 грамм.

Ганаш: приготовление

  1. В горячие сливки добавить шоколад и хорошенько перемешать.
  2. Достать торт, поставить на решетку и покрыть полученным украшением.
  3. Поместить торт на блюдо.

Блинный торт от Юлии Савичевой готов! Приятного аппетита!

Сладкий и красивый торт певица украшает роллами из шоколадного блинчика, лавровыми листиками, рубленым шоколадом и сахарной пудрой. Юлия Савичева  очень любит готовить именно этот десерт на Масленицу. Артистка уверяет, что блинный торт станет одним из самых любимых лакомств всех, кто его попробует!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ