Блинный торт от Юлии Савичевой: фирменный рецепт певицы для сладкоежек

В микроблоге Юлия Савичева опубликовала подробное описание своих кулинарных экспериментов, ставших обязательной семейной традицией. Как приготовить блинный торт по рецепту певицы, подскажет Joinfo.ua.

Блинный торт от Юлии Савичевой: как приготовить

Шоколадные блины с кремом из взбитых сливок и ганашем из темного шоколада – таким десертом радует домашних Савичева на Масленицу. Певица уверяет, что это один из самых простых и быстрых рецептов, по которому всегда все получается! Любителям классических блинчиков Юлия предлагает не добавлять какао и уменьшить количество сахара.

Шоколадные блины: основные ингредиенты:

яйца – 2 штуки;

молоко – 750 миллилитров;

мука – 360 грамм;

сахар – 5 столовых ложек;

соль – 1 чайная ложка;

какао – 3 столовых ложки (обязательно просеять);

растительное масло – 50 грамм;

гашеная сода – половинка чайной ложки;

вода – 70 миллилитров.

Шоколадные блинчики: приготовление:

Перемешать все ингредиенты, чтобы получилось тесто. Обязательно выкладывать тесто на хорошо разогретую сковороду, и перед жаркой каждого блина смазывать растительным маслом.

Крем: основные ингредиенты

сливки 33-35 % жирности – 750 миллилитров;

ваниль – по вкусу;

сахарная пудра – по вкусу.

Крем: приготовление

Холодные сливки взбить с сахарной пудрой и ванилью до крутых пиков. Промазать каждый блинчик полученным кремом и поставить торт в холодильник на 2 часа.

Ганаш: основные ингредиенты

темный шоколад – 100 грамм;

сливки – 100 грамм.

Ганаш: приготовление

В горячие сливки добавить шоколад и хорошенько перемешать. Достать торт, поставить на решетку и покрыть полученным украшением. Поместить торт на блюдо.

Блинный торт от Юлии Савичевой готов! Приятного аппетита!