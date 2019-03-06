Блинный торт от Юлии Савичевой: фирменный рецепт певицы для сладкоежек

Юлия Савичева поделилась рецептом приготовления шикарного блинного торта. Певице пришлось раскрыть свои секреты по многочисленным просьбам подписчиков. Как традиционно встречает Масленицу финалистка телепроекта "Фабрика звезд-2"?
В микроблоге Юлия Савичева опубликовала подробное описание своих кулинарных экспериментов, ставших обязательной семейной традицией. Как приготовить блинный торт по рецепту певицы, подскажет Joinfo.ua.
Блинный торт от Юлии Савичевой: как приготовить
Шоколадные блины с кремом из взбитых сливок и ганашем из темного шоколада – таким десертом радует домашних Савичева на Масленицу. Певица уверяет, что это один из самых простых и быстрых рецептов, по которому всегда все получается! Любителям классических блинчиков Юлия предлагает не добавлять какао и уменьшить количество сахара.
Шоколадные блины: основные ингредиенты:
- яйца – 2 штуки;
- молоко – 750 миллилитров;
- мука – 360 грамм;
- сахар – 5 столовых ложек;
- соль – 1 чайная ложка;
- какао – 3 столовых ложки (обязательно просеять);
- растительное масло – 50 грамм;
- гашеная сода – половинка чайной ложки;
- вода – 70 миллилитров.
Шоколадные блинчики: приготовление:
Перемешать все ингредиенты, чтобы получилось тесто. Обязательно выкладывать тесто на хорошо разогретую сковороду, и перед жаркой каждого блина смазывать растительным маслом.
Крем: основные ингредиенты
- сливки 33-35 % жирности – 750 миллилитров;
- ваниль – по вкусу;
- сахарная пудра – по вкусу.
Крем: приготовление
Холодные сливки взбить с сахарной пудрой и ванилью до крутых пиков. Промазать каждый блинчик полученным кремом и поставить торт в холодильник на 2 часа.
Ганаш: основные ингредиенты
- темный шоколад – 100 грамм;
- сливки – 100 грамм.
Ганаш: приготовление
- В горячие сливки добавить шоколад и хорошенько перемешать.
- Достать торт, поставить на решетку и покрыть полученным украшением.
- Поместить торт на блюдо.
Блинный торт от Юлии Савичевой готов! Приятного аппетита!
Сладкий и красивый торт певица украшает роллами из шоколадного блинчика, лавровыми листиками, рубленым шоколадом и сахарной пудрой. Юлия Савичева очень любит готовить именно этот десерт на Масленицу. Артистка уверяет, что блинный торт станет одним из самых любимых лакомств всех, кто его попробует!