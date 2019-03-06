Подарки на 8 марта: чему будут рады мамы, бабушки, коллеги и любимые

Накануне 8 Марта мужчины задаются вопросом: что подарить любимым и близким женщинам. Этот вопрос включает несколько подпунктов, так как у представительниц прекрасного пола разных возрастов, соответственно, разные пожелания. Подсказку дает Joinfo.ua.

Что подарить маме?

Косметика – универсальный подарок для родного человека. Маме будет приятно получить от вас флакон любимых духов или крема по уходу за кожей. Но выбирать такие подарки необходимо с учетом вкусов вашей мамы.

Если принять такое решение вам сложно, то сделайте выбор в пользу аксессуаров. Это может быть легкий шарф, сумка, зонт, кошелек… Вариантов довольно много. И выбрать будет проще, так как ориентироваться вы сможете, на некоторые элементы гардероба мамы.

Бытовая техника также никогда не будет лишней. Возможно, ваша самая родная женщина мечтает о новом миксере или о микроволновой печи. Сделайте ей такой сюрприз.

Что подарить бабушке

Самыми дорогими подарком для нее станут те, которые сделаны руками внуков. Вместе с детьми соорудите поделку или нарисуйте картину. Как вариант – составьте коллаж из семейных фото, центром которого станут, разумеется, снимки малышей.

Бабушка будет рада креслу-качалке, теплому пледу, махровому халату. Все эти вещи погрузят ее в атмосферу уюта. Не станет лишней и корзина с фруктами, богатыми витаминами. Только не забудьте оформить ее должным образом.

Что подарить дочке

Здесь все зависит от ее возраста. Если она еще совсем малышка, купите ей игрушку, о которой она мечтает давно. Даже пятилетняя принцесса – это тоже женщина, которая хочет быть красивой. Детская косметика ничуть ее не разочарует, впрочем, как и бижутерия.

Аксессуарам малышка тоже обрадуется. Это может быть сумочка, нарядный пояс, красивый зонтик. Хорошей идеей является набор для творчества, например, для плетения из бисера или вышивания.

Девочке-подростку или взрослой дочери преподнесите косметику или подарочный сертификат в конный клуб, тренажерный зал или магазин. Женщины любят шопинг: в этом случае не скупитесь.

Что подарить сестре

Здесь также все зависит от возраста. Юная леди обрадуется бижутерии, набору для творчества, игрушке, заколкам. Если сестренка любит читать, купите ей книгу по саморазвитию или сборник стихов. Тематика должна быть ей интересна, поэтому вспомните о том, чем особенно увлекается ваша сестра.

Молодежь любит гаджеты. Подростку или девушке купите смартфон (если, конечно, финансы позволяют), плеер, хорошие наушники.

Что подарить подруге?

Классика жанра: купите билеты в театр. Спектакль должен соответствовать вкусам вашей избранницы. То же самое можно сказать и о кино.

Знаете, что такое флоатинг? Это современный релакс. Процедура оказывает благотворное влияние на весь организм, поэтому ваша зазноба скажет вам «спасибо».

Флоатинг (Floating) - это процедура погружения в заполненную соленой водой и закрытую сверху успокаивающую ванну. После погружения вы можете полностью расслабиться в специальной камере, которая не пропускает ни свет, ни звук. Таким образом, совершенно теряется ощущаемая граница между водой и воздухом, что позволяет человеку максимально отдохнуть и остаться наедине с самим собой. Floating улучшает самочувствие, сон и максимизирует творческие способности человека. Кроме того, процедура помогает при головной боли, напряжении, стрессе, беспокойстве и повышенном давлении. Floating является хорошим дополнением к психотерапии и улучшает состояние пациентов с повреждениями позвоночника и шеи.