На какую сторону вам следует делать пробор волос, исходя из формы лица

У каждого человека есть свой естественный неповторимый пробор, чтобы его увидеть – вымойте голову и зачешите волосы от лба к макушке, когда голова высохнет, вы получите свой естественный пробор. Теперь перейдем к другим видам проборов.

Прямой

Николь Кидман ФОТО: Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA

Такой вид пробора делит волосы на две равные половинки. Очень хорошо подойдет девушкам с овальной формой лица с примерно одинаковым размером лба и подбородка. Будьте честны с собой, если у вас несимметричное лицо, то таким пробором вы только подчеркнете свои недостатки!

Боковой

Дженифер Энистон ФОТО: SCANPIX

Такой пробор скрывает от окружающих нежелательную сторону лица и подчеркивает ваш рабочий профиль! Подойдет девушкам с круглым типом лица.

Косой

Шарлиз Терон ФОТО: SCANPIX

Такой пробор делит волосы на неравные части. Он делает прическу женственной и утонченной и отлично подходит обладательницам квадратной или ромбовидной формой лица.

Зигзагообразный

Дженифер Лопес ФОТО: SCANPIX

Универсальный пробор, который подойдет большинству девушек. Его ключевая особенность в том, чтобы придать причёске объем. Такой пробор поможет девушкам с редкими волосами.

Почему важно иногда менять пробор

Найти свою прическу и навсегда остаться с ней – заманчивое предложение. Но менять пробор полезно для волос. Когда вы меняете укладку, вы даете корням волос «подышать», что несомненно идет на пользу для кожи головы. Из-за волос, лежащих все время в одном проборе, кожа головы испытывает напряжение – это может стимулировать их выпадение.