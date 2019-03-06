На какую сторону вам следует делать пробор волос, исходя из формы лица

Ухоженная прическа – хороший способ показать окружающим свою естественную красоту и здоровье. Если вы следите за своими волосами и нашли свою идеальную прическу, то будете чувствовать себя уверенно в любой компании. Хорошая стрижка отлично дополняет ваш внешний вид, скрывает недостатки формы вашего лица и заставляет окружающих запомнить вас по вашему незабываемому виду, пишет Fabiosa.ru. Сегодня поговорим о важном элементе прически – проборе. Как зачесывать волосы так, чтобы укладка выглядела естественно и скрывала ваши недостатки?
У каждого человека есть свой естественный неповторимый пробор, чтобы его увидеть – вымойте голову и зачешите волосы от лба к макушке, когда голова высохнет, вы получите свой естественный пробор. Теперь перейдем к другим видам проборов.
Прямой
Такой вид пробора делит волосы на две равные половинки. Очень хорошо подойдет девушкам с овальной формой лица с примерно одинаковым размером лба и подбородка. Будьте честны с собой, если у вас несимметричное лицо, то таким пробором вы только подчеркнете свои недостатки!
Боковой
Такой пробор скрывает от окружающих нежелательную сторону лица и подчеркивает ваш рабочий профиль! Подойдет девушкам с круглым типом лица.
Косой
Такой пробор делит волосы на неравные части. Он делает прическу женственной и утонченной и отлично подходит обладательницам квадратной или ромбовидной формой лица.
Зигзагообразный
Универсальный пробор, который подойдет большинству девушек. Его ключевая особенность в том, чтобы придать причёске объем. Такой пробор поможет девушкам с редкими волосами.
Почему важно иногда менять пробор
Найти свою прическу и навсегда остаться с ней – заманчивое предложение. Но менять пробор полезно для волос. Когда вы меняете укладку, вы даете корням волос «подышать», что несомненно идет на пользу для кожи головы. Из-за волос, лежащих все время в одном проборе, кожа головы испытывает напряжение – это может стимулировать их выпадение.
Как видите, пробор - важная часть хорошего здоровья ваших волос и составляющая вашего имиджа. Присмотритесь к своему лицу, его сильным и слабым сторонам, и подберите себе такой пробор, с которым будете чувствовать себя уверенно. Но не забывайте хоть иногда его менять, чтобы сохранить здоровье своих волос.