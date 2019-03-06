Пять вечерних напитков, которые за ночь могут помочь сжечь жир и почистить печень

Особенно охотно организм теряет калории во время быстрой фазы сна. Чем лучше вы спите, тем больше калорий теряете. Но лучше - не больше. Обратите внимание, что если слишком долго спать, то это тоже не пойдет на пользу, поэтому важно прислушиваться к своей идеальной норме, которую диктует организм, пишет Fabiosa.ru. Оказывается, процесс ночного избавления от калорий можно лучше простимулировать при помощи различных напитков.

Напитки для похудения и очищения

1. Ромашковый чай

О том, что этот напиток полезен, известно всем. Он расслабляет тело, обладает противовоспалительным эффектом. Но есть у него и другие полезные свойства, связанные с нашей темой: он хорошо чистит организм, а также уменьшает отеки, так как обладает мочегонной функцией.

2. Мятный зеленый чай

Улучшает функции пищеварительной системы. Помогает справляться с перевариванием пищи лучше, особенно, если вы хорошенько поели перед сном. Отлично справляется с застоем пищи, обладая очищающими свойствами как для желудка, так и для печени.

3. Теплая лимонная вода

Обладает очищающими свойствами и восстанавливает силы организма. Важно, что нужно пить именно теплую воду, а не холодную, так как вторая может шокировать организм, используя тепло пищеварительной системы, чтобы согреться.

4. Лимонно-имбирный чай

В целом благоприятно влияет на организм, а также рекомендуется для похудения. Ингредиенты обладают витамином С и другими антиоксидантами, которые улучшают метаболизм. Обладая противовоспалительными свойствами, имбирь, например, помогает бороться с целлюлитом, а также выводить токсины из организма. Лимон же очищает организм и помогает бороться со вздутием живота. Этот напиток хорошо помогает сжигать жиры.

5. Детокс из яблочного уксуса

Здесь важно соблюдать правила приготовления: 1-2 ст. ложки нефильтрованного яблочного уксуса, 240 мл очищенной или дистиллированной воды, 1-2 ст. ложки подсластителя (мед, кленовый сироп, 4 капли стевии). Этот напиток улучшает пищеварение, помогает выводить токсины, дает организму хорошую порцию ферментов. Безусловно, не стоит ждать чудотворного эффекта, но ради эксперимента можно попробовать.

Важно: в случае с лимонно-имбирным чаем и детоксом из яблочного уксуса, нужно учитывать кислотность и реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта на неё, чтобы не вызвать язвы и другие проблемы.

Эти все напитки полезны, но вам также важно не забывать и о том, что вода - лучший напиток, который всегда идет на пользу вашему организму. Существует мнение, что нужно выпивать около 2 л воды в день, делая это на протяжение всего дня, а не только тогда, когда вас мучит жажда. Но, конечно, и через силу заливать в себя конкретные литражи воды тоже не стоит.