Самые настойчивые! Пять упрямцев по знаку Зодиака

Самые упрямые знаки Зодиака

1. Овен

Овны очень упрямы. Если им что-то нужно доказать, то они будут стоять на своем до последнего. Но вот влюбленные представители этого знака действуют совсем по-другому. Ради отношений они готовы измениться. Овны способны быть гибкими, прислушиваться к партнеру и оправдывать его ожидания.

2. Скорпион

Скорпионы очень любят, когда всё идет по плану, и именно так, как они этого хотят. Если кто-то захочет нарушить эту идиллию, то получит отпор. Поэтому лучше не стойте у них на пути!

3. Телец

У Тельцов очень велика сила привычки. Если они привыкли что-то делать, то поменять свое мнение и поведение им будет очень сложно. Вы вряд ли сможете переубедить представителя этого знака завтракать овсянкой с брокколи, если раньше он ел только тосты с арахисовой пастой. Отказываться от любимых привычек он не собирается ни во благо себе, ни во благо другим людям.

4. Рак

Рак не будет яростно доказывать свою точку зрения. Он может даже и согласиться с вами. Но сделает всё по-своему в любом случае. Мало кто замечает в этом знаке упрямство, но оно есть.

5. Водолей

Водолей - свободолюбивый человек. Он не терпит, когда ему указывают, что делать, как жить и поступать. Поэтому этот знак ни за что не прогнется под чьи-то желания и прихоти.