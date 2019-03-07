ТОП-5 самых ревнивых знаков Зодиака

Вы ревнивы настолько, что сами понимаете насколько ситуации бывают нелепы? Возможно вы входите в пятёрку самых ревнивых знаков Зодиака!
Ревность – опасное чувство, способное разрушить даже самые крепкие отношения. Особенно она становится угрожающей, если ваш партнер – лидер в зодиакальном рейтинге. Так кто же нормально реагирует на провокации, а кто не подпускает к своей половинке никого – узнайте в новой подборке от Ivona.
5-е место – Овен
На людях представители этого знака невероятно спокойны. Но не стоит недооценивать их. Они способны разгореться от малейшей искры и раздуть настоящий скандал. Овен способен на зло даже изменить, ведь сам подозревает партнера в этом. Представителям знака следует поучиться принимать решения более спокойно, без эмоций.
4-е место – Телец
По натуре, представители этого знака Зодиака довольно реалистичны. Они никогда не будут просто так утраивать сцен ревности. Чаще всего, если Телец начинает что-то подозревать, эти подозрения есть не беспочвенными. Если все опасения подтвердятся, то они тихо порвут отношения с этим человеком.
3-е место – Близнецы
Представители знака знают о том, что есть очень ревнивыми. Поэтому, они чуть ли не с первых дней говорят партнеру об этом. Они открыты и общительны, что часто принимается как флирт. Нужно помнить о том, что для таких людей отношения с одним человеком очень важны, особенно если видна перспектива.
2-е место – Рак
Способен полностью раствориться в партнере и ждёт от него того же. Раки стараются изо всех сил сделать свои отношения чуть ли не идеальными. Если начинают ревновать, то могут довольно агрессивно высказать свое негодование.
1-е место – Лев
Если Лев поймет, что у партнера в голове появилось что-то важнее их, будет не сладко. Мало того, представители знака любят, чтобы ими публично восхищались и демонстрировали свою любовь. Если же ревнуют, то впадают в ярость, не сдерживая себя, так как не считают нужным это делать. Партнеру лучше не давать причин и повода для ревности, иначе скандала не избежать.