ТОП-5 самых ревнивых знаков Зодиака

Ревность – опасное чувство, способное разрушить даже самые крепкие отношения. Особенно она становится угрожающей, если ваш партнер – лидер в зодиакальном рейтинге. Так кто же нормально реагирует на провокации, а кто не подпускает к своей половинке никого – узнайте в новой подборке от Ivona.

5-е место – Овен

На людях представители этого знака невероятно спокойны. Но не стоит недооценивать их. Они способны разгореться от малейшей искры и раздуть настоящий скандал. Овен способен на зло даже изменить, ведь сам подозревает партнера в этом. Представителям знака следует поучиться принимать решения более спокойно, без эмоций.

4-е место – Телец

По натуре, представители этого знака Зодиака довольно реалистичны. Они никогда не будут просто так утраивать сцен ревности. Чаще всего, если Телец начинает что-то подозревать, эти подозрения есть не беспочвенными. Если все опасения подтвердятся, то они тихо порвут отношения с этим человеком.

3-е место – Близнецы

Представители знака знают о том, что есть очень ревнивыми. Поэтому, они чуть ли не с первых дней говорят партнеру об этом. Они открыты и общительны, что часто принимается как флирт. Нужно помнить о том, что для таких людей отношения с одним человеком очень важны, особенно если видна перспектива.

2-е место – Рак

Способен полностью раствориться в партнере и ждёт от него того же. Раки стараются изо всех сил сделать свои отношения чуть ли не идеальными. Если начинают ревновать, то могут довольно агрессивно высказать свое негодование.

1-е место – Лев