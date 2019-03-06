Тренды 2019 года: Что носить этой весной

На что же обратить внимание во время очередного шопинга?

В этом сезоне остаются актуальными сложные образы, многослойность и микс стилей. Но отдельное место во всей этой истории будет принадлежать и классическим лукам, выполненных в пастельных оттенках, а также чёрном и белом, которые составляют базу любого гардероба.

Принтомания

Дизайнеры и кутюрье домов высокой моды продолжают активно внедрять принты в свои коллекции: клетку, полоску, горох, цветочный, абстрактный и анималистический. Последний в большей степени представлен в окрасе рептилий. Главное правило использования тренда – сдержанно и уместно компоновать все элементы в образе, чтобы не перегрузить его.

Но стоит отметить, что в последних коллекциях дизайнеры активно миксуют разнокалиберные принты в одном наряде. Так что на этой территории будет где разгуляться каждой моднице.

Кожа

Ещё один тренд, который перекочевал из прошлого сезона. Если раньше в образе зачастую фигурировал один элемент из этого материала, то сейчас на вершину популярности взобрался кожаный total look, в чёрных или бежевых тонах.

Поклонники Тринити из фильма «Матрица» могут смело использовать прототип любимой героини. Ведь тандем лакированной кожи и ботинок на толстой подошве в этом сезоне опять в моде. Грубые ботинки, кстати, будут стильно выглядеть и с лёгкими платьями классического силуэта.

Перья и бахрома

Вы же помните, что мода очень разнообразная? Об этом мы говорили в начале материала. Так что не удивляйтесь, что после «брутальной» кожи речь пойдет о лёгких и нежных страусиных перьях. И о бахроме. Эти трендовые элементы могут украшать не только одежду, но и аксессуары или обувь. Главное – не одновременно.

Плиссировка

Воздушные юбки из плиссированной ткани в длине миди уже успели полюбиться многим модницам, а некоторым даже надоесть. Винтажный тренд остается с нами и в этом сезоне, причём в самых разных проявлениях. На платьях, блузах, брюках – в общем, везде. Но намного интереснее плиссе будет смотреться на разнообразных топах, верхних частях платьев и в ассиметричных нарядах.

Интересные рукава