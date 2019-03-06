Специалисты в области здорового питания рассказали, чем полезны фета и моцарелла – представители так называемых рассольных белых сыров. Они заметно уступают в плотности твердым сортам, поэтому те несколько превосходят своей концентрацией столь ценного для организма кальция. Однако твердые сорта сыра гораздо более жирные, а, значит, и калорийные, в этом их главных минус.

Моцарелла, в отличие от этих видов сыра, содержит меньше натрия и калорий. Исследования на животных и на людях показали, что содержащиеся в моцарелле бактерии, которые действуют на микрофлору кишечника как пробиотики, улучшая ее биологическое разнообразие, стимулируя рост полезной флоры и тем самым укрепляя иммунитет, улучшая сопротивляемость организма воспалениям.

Свидетельством полезности моцареллы являются результаты исследования с участием 1072 пожилых человек показавшего, что употребление 7 унций (около 200 граммов) молочных продуктов с Lactobacillus fermentum (именно эта бактерия содержится в моцарелле) в течение 3 месяцев приводит к тому, что у людей значительно уменьшается длительность респираторных инфекций.

Что касается феты, то прежде всего ученые отмечают содержащуюся в этом сыре конъюгированной линолевой кислоты (CLA), действие которой связано с уменьшением количества жира в организме. Кроме того, фета содержит рибофлавин, нормализующий репродуктивную функцию, регулирующий функцию щитовидной железы и участвующий в образовании антител и эритроцитов.