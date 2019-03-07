Какие же причёски мужчины считают странными и непривлекательными? Давайте разберёмся!

Пять женских причёсок, которые на самом деле не нравятся мужчинам

1. Пикси

Кэти Перри ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Некоторые мужчины находят короткие стрижки дерзкими и весьма привлекательными, однако у других они ассоциируются с образом мамы. Многие представители сильного пола сходятся во мнении, что с подобными причёсками девушки выглядят недостаточно женственно, изящно и романтично, пишет Fabiosa.

2. Высокий хвост

Ариана Гранде ФОТО: MPIIS/Capital Pictures / Scanpix

Девушки считают эту причёску очень удобной, а вот мужчинам она кажется слишком простой и сдержанной.

3. Пучок

ФОТО: AFP / Scanpix

Если вы стремитесь привлечь внимание мужчины, такая причёска — не лучшее решение. Гораздо более привлекательными мужчины находят аккуратно собранные волосы, беспорядок на голове они вряд ли оценят.

4. Рваный боб

Сильный пол находит данную стрижку неопрятной и странной. По шкале привлекательности мужчины оценили её всего на 4 балла из 10.

5. Наращенные волосы

Длинные волосы — мечта многих девушек, однако мужчины поделились, что не любят гладить локоны своей избранницы и чувствовать все эти капсулы и заколки.