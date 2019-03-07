Мужчины всегда находили волосы одним из главных достоинств женщины. Однако стремление следовать модным тенденциям и сомнительным трендам нередко оборачивается для нас полным провалом.
Какие же причёски мужчины считают странными и непривлекательными? Давайте разберёмся!
Пять женских причёсок, которые на самом деле не нравятся мужчинам
1. Пикси
Некоторые мужчины находят короткие стрижки дерзкими и весьма привлекательными, однако у других они ассоциируются с образом мамы. Многие представители сильного пола сходятся во мнении, что с подобными причёсками девушки выглядят недостаточно женственно, изящно и романтично, пишет Fabiosa.
2. Высокий хвост
Девушки считают эту причёску очень удобной, а вот мужчинам она кажется слишком простой и сдержанной.
3. Пучок
Если вы стремитесь привлечь внимание мужчины, такая причёска — не лучшее решение. Гораздо более привлекательными мужчины находят аккуратно собранные волосы, беспорядок на голове они вряд ли оценят.
4. Рваный боб
Сильный пол находит данную стрижку неопрятной и странной. По шкале привлекательности мужчины оценили её всего на 4 балла из 10.
5. Наращенные волосы
Длинные волосы — мечта многих девушек, однако мужчины поделились, что не любят гладить локоны своей избранницы и чувствовать все эти капсулы и заколки.
Что ж, теперь вы знаете, как сильный пол на самом деле относится к этим популярным причёскам. А вы считаете их привлекательными?