Сб, 16.03.2019
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  • Пять весенних трендов, которым нужно обязательно попасть в шкаф к каждой красотке 30+

Пять весенних трендов, которым нужно обязательно попасть в шкаф к каждой красотке 30+

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Мода

ФОТО: Instagram

Нам уже неоднократно приходилось убеждаться, насколько цикличной бывает мода. Вот и в последние месяцы она будто вернулась на десятки лет назад: утраченную популярность вернули себе звериные принты, неон, винтажные вещи и многое другое, пишет Fabiosa.

 

Но весна приготовила для женщин тренды поприятнее. В новом сезоне каждая из нас, независимо от возраста, сможет найти для себя то, что ей действительно нравится и подходит!

Пять весенних трендов, которым нужно обязательно попасть в шкаф к моднице

1. Бежевый

Этот цвет всегда считался одним из базовых, однако в последнее время модные гуру вывели его в тренды.

Бежевый может появиться в вашем гардеробе в виде тонкого пальто, брюк, кардигана или платья. Никаких ограничений!

2. Комбинезон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Такой наряд — прекрасное решение, когда нет времени или желания продумывать образ в деталях. Комбинезон не раз выручит вас этой весной.

Некоторые модели даже могут заменить вечерний наряд.

3. Цветное кружево

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В последнее время дизайнеры всё чаще переосмысливают стиль романтизм. Если вы хотите поддержать тренд, но боитесь облачаться в кружево целиком, присмотритесь к вещам с ажурными элементами или декором.

4. Горошек

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как уже писалось выше, курс на винтаж и ретро — тенденция, которая в последние годы стала постоянной величиной в мире моды.

Некогда популярный принт «горох» («polkadots») сегодня снова в почёте. Причём в самом классическом исполнении — в чёрно-белой палитре.

5. Банты

Эти элементы покорили модные подиумы и женские сердца. В сезоне весна-лето 2019 банты будут украшать практически каждый наряд.

С ними любая женщина сможет почувствовать себя королевой или принцессой на балу.

А вы следите за модными тенденциями? Какой из весенних трендов приглянулся вам больше всего? 

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