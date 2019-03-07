Пять весенних трендов, которым нужно обязательно попасть в шкаф к каждой красотке 30+

Нам уже неоднократно приходилось убеждаться, насколько цикличной бывает мода. Вот и в последние месяцы она будто вернулась на десятки лет назад: утраченную популярность вернули себе звериные принты, неон, винтажные вещи и многое другое, пишет Fabiosa.
Но весна приготовила для женщин тренды поприятнее. В новом сезоне каждая из нас, независимо от возраста, сможет найти для себя то, что ей действительно нравится и подходит!
Пять весенних трендов, которым нужно обязательно попасть в шкаф к моднице
1. Бежевый
Этот цвет всегда считался одним из базовых, однако в последнее время модные гуру вывели его в тренды.
Бежевый может появиться в вашем гардеробе в виде тонкого пальто, брюк, кардигана или платья. Никаких ограничений!
2. Комбинезон
Такой наряд — прекрасное решение, когда нет времени или желания продумывать образ в деталях. Комбинезон не раз выручит вас этой весной.
Некоторые модели даже могут заменить вечерний наряд.
3. Цветное кружево
В последнее время дизайнеры всё чаще переосмысливают стиль романтизм. Если вы хотите поддержать тренд, но боитесь облачаться в кружево целиком, присмотритесь к вещам с ажурными элементами или декором.
4. Горошек
Как уже писалось выше, курс на винтаж и ретро — тенденция, которая в последние годы стала постоянной величиной в мире моды.
Некогда популярный принт «горох» («polkadots») сегодня снова в почёте. Причём в самом классическом исполнении — в чёрно-белой палитре.
5. Банты
Эти элементы покорили модные подиумы и женские сердца. В сезоне весна-лето 2019 банты будут украшать практически каждый наряд.
С ними любая женщина сможет почувствовать себя королевой или принцессой на балу.
А вы следите за модными тенденциями? Какой из весенних трендов приглянулся вам больше всего?