Питание для чистой кожи: семь основных витаминов и минералов для борьбы с прыщами

Дефицит питательных веществ может ухудшить состояние вашей кожи, она становится более уязвимой, начинает воспаляться, покрываться прыщиками, акне, пигментными пятнами и пр. Чтобы этого избежать, помочь своей коже не только снаружи, намазав ее кремом и делая всевозможные маски, но и изнутри, насыщая ценными микроэлементами и витаминами. Что для этого следует предпринять, расскажет Joinfo.ua.

Оздоровление следует начинать с изменений в меню

Это правда, что прыщи возникают в результате засорения пор и избыточного производства кожного сала, но причины данного явления гораздо глубже. Это может быть гормональный дисбаланс, аллергия или нарушение работы иммунной системы. И вы, возможно, будете удивлены, но именно по этим причинам целесообразно начать оздоровление с противодействия любому дефициту необходимых для нормализации работы всех органов и систем питательных веществ.

Безусловно, при наличии неприятных симптомов и серьезных проблем с кожей следует немедленно обращаться за квалифицированной помощью! Только опытный врач способен адекватно оценить состояние вашего здоровья и назначить необходимое лечение.

Итак, вы получили консультацию медика, при необходимости начали курс лечения. А в дополнение, конечно же, следует наладить режим питания и построить меню таким образом, чтобы ваш организм получал все необходимые вещества для нормализации своей работы и оздоровления. Вот тут-то вам и пригодится знание о том, какие продукты питания должы быть в меню регулярно, опять же при условии, что у вас для этого нет медицинских противопоказаний.

1. Витамин А

Этот витамин приносит два основных преимущества для кожи. Во-первых, он обеспечивает защиту от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а во-вторых, он эффективно борется с воспалением и инфекциями. Это также замедляет признаки старения, поэтому продукты, содержащие ретинол, должны быть всегда включены в уход против старения. Натуральное сливочное масло, яйца, печень трески, овощи и фрукты ярких расцветок и зелень должны быть как можно чаще на вашем столе.

2. Витамин С

Аскорбиновая кислота или витамин С играют важную роль в выработке коллагена, белка, из которого формируются мышцы, кости, кровеносные сосуды, пищеварительная система и кожа. С течением времени организм теряет доступный коллаген, и кожа перестает быть такой эластичной. Витамин С обладает мощным противовоспалительным действием и может успешно применяться для лечения угрей и других дерматологических состояний.

При введении он стимулирует выработку коллагена, уменьшает выработку меланина и нейтрализует свободные радикалы, восстанавливая таким образом кожу, пораженную прыщами. Этот, несомненно, очень важный для здоровья кожи и всего организма содержится во всех продуктах растительного происхождения.

3. Витамины группы В