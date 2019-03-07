Питание для чистой кожи: семь основных витаминов и минералов для борьбы с прыщами

Красивая кожа – не только результат правильного ухода, но и показатель рационального питания. Эксперты настаивают, что нехватка питательных веществ может вызвать появление прыщей и угревой сыпи. Что же такого надо есть, чтобы кожа сияла чистотой и здоровьем?
Дефицит питательных веществ может ухудшить состояние вашей кожи, она становится более уязвимой, начинает воспаляться, покрываться прыщиками, акне, пигментными пятнами и пр. Чтобы этого избежать, помочь своей коже не только снаружи, намазав ее кремом и делая всевозможные маски, но и изнутри, насыщая ценными микроэлементами и витаминами. Что для этого следует предпринять, расскажет Joinfo.ua.
Оздоровление следует начинать с изменений в меню
Это правда, что прыщи возникают в результате засорения пор и избыточного производства кожного сала, но причины данного явления гораздо глубже. Это может быть гормональный дисбаланс, аллергия или нарушение работы иммунной системы. И вы, возможно, будете удивлены, но именно по этим причинам целесообразно начать оздоровление с противодействия любому дефициту необходимых для нормализации работы всех органов и систем питательных веществ.
Безусловно, при наличии неприятных симптомов и серьезных проблем с кожей следует немедленно обращаться за квалифицированной помощью! Только опытный врач способен адекватно оценить состояние вашего здоровья и назначить необходимое лечение.
Итак, вы получили консультацию медика, при необходимости начали курс лечения. А в дополнение, конечно же, следует наладить режим питания и построить меню таким образом, чтобы ваш организм получал все необходимые вещества для нормализации своей работы и оздоровления. Вот тут-то вам и пригодится знание о том, какие продукты питания должы быть в меню регулярно, опять же при условии, что у вас для этого нет медицинских противопоказаний.
1. Витамин А
Этот витамин приносит два основных преимущества для кожи. Во-первых, он обеспечивает защиту от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а во-вторых, он эффективно борется с воспалением и инфекциями. Это также замедляет признаки старения, поэтому продукты, содержащие ретинол, должны быть всегда включены в уход против старения. Натуральное сливочное масло, яйца, печень трески, овощи и фрукты ярких расцветок и зелень должны быть как можно чаще на вашем столе.
2. Витамин С
Аскорбиновая кислота или витамин С играют важную роль в выработке коллагена, белка, из которого формируются мышцы, кости, кровеносные сосуды, пищеварительная система и кожа. С течением времени организм теряет доступный коллаген, и кожа перестает быть такой эластичной. Витамин С обладает мощным противовоспалительным действием и может успешно применяться для лечения угрей и других дерматологических состояний.
При введении он стимулирует выработку коллагена, уменьшает выработку меланина и нейтрализует свободные радикалы, восстанавливая таким образом кожу, пораженную прыщами. Этот, несомненно, очень важный для здоровья кожи и всего организма содержится во всех продуктах растительного происхождения.
3. Витамины группы В
Они очень важны для красоты, особенно витамины В2 (рибофлавин), В3 (ниацин) и В6. Они активируют ферменты и поддерживают гормональный баланс. Предотвращают сухость кожи, а также образование шрамов от угревой сыпи, и по этой причине часто встречаются и в увлажняющих кремах.
Витамины группы В содержатся в бобовых, сое и орехах, в молоке и кисломолочных продуктах, в яйцах и мясе птицы, в рыбе, говядине и субпродуктах, в крупах, орехах, зеленых овощах и особенно в капусте.
4. Цинк
В ходе исследований было отмечено, что использование тонизирующего цинкового тоника в течение не менее 30 дней может снизить тяжесть поражений угревой сыпью до 70%. В качестве добавки не должен превышать 30 мг, потому что он может стать токсичным. Чтобы не отравлять свой организм химически произведенным цинком, ешьте пшеничные отруби, орехи, семена подсолнечника и тыквенные семечки. Черный шоколад, говяжья печень и устрицы также отличные источники ценного микроэлемента.
5. Витамин Е
Этот жирорастворимый витамин также является мощным антиоксидантом, что означает, что он предотвращает окисление жиров в организме. Это очень важно для кожи, потому что окисление кожного сала создает необходимые условия для появления черных точек и акне. Витамин Е предотвращает размножение бактерий через кожное сало и обеспечивает оптимальную обработку витамина А.
На вашем столе должны присутствовать натуральные растительные масла, миндальные и кедровые орехи, семечки подсолнечника и кунжут, шпинат, помидоры, авокадо и курага.
6. Витамин D
Он не только сохраняет крепкие кости, но и играет жизненно важную роль для кожи. Как правило, вы получаете достаточно витамина D на солнце, но в холодное время года может возникнуть дефицит. Специалисты также обнаружили, что более половины страдающих от прыщей испытывают недостаток витамина D. Чаще гуляйте на свежем воздухе в любую погоду и вам не придется принимать этот ценный элемент дополнительно.
7. Селен
Борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Одним из менее известных свойств селена является предотвращение появления прыщей и ускорение заживления поражений. По словам специалистов, люди, страдающие тяжелыми формами угревой сыпи, обычно имеют низкий уровень селена в организме. Поддержать способность кожи восстанавливаться, можно употребляя постную говядину, тунец, бразильские орехи и сардины.