Как дата свадьбы влияет на брак

Овен (21 марта - 19 апреля)

Семья, рожденная под созвездием Овна, будет активной и страстной. Ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями и сюрпризами. Естественно, без проблем не обойтись, но вы не приобретете пагубную привычку держать зло друг на друга и закрываться от партнера.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Ваша семья будет строиться на фундаменте из доверия, уважения и заботы. Вы оба будете трудиться с равной силой для поддержания и совершенствования этих отношений. Все проблемы вы будете решать вместе и оперативно.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Скучный быт и рутина браку под созвездием Близнецов не грозит. Вы будете работать в тандеме, как единое целое и станете не только любовниками, но и настоящими друзьями. Такие отношения ожидает лишь гармония и светлое будущее.

Рак (21 июня - 22 июля)

Семьи, созданные в этот период - самые традиционные, классические. Распределение ролей и обязанностей будет стандартным и обыденным. Пострадать такие отношения могут только из-за резких смен в настроениях партнеров: вы оба будете стремиться к совершенству, и порой вам будет казаться, что ваша половинка не достаточно старается. Этот союз будет очень чувственным, так что взаимные ласки и нежности с легкостью разрешат любую, даже самую сложную проблему.

Лев (23 июля - 22 августа)

Постоянный медовый месяц и много драмы - вот, что будет ожидать союз в созвездии Льва. Вы будете громко ссориться и страстно мириться, и это станет залогом вашего общего счастья. Ваш брак будет ярким и блистательным, полным любви и флирта.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Такой брак будет самым крепким и сильным. Такую семью можно считать отличниками в серьезных отношениях: она в равно степени строится на любви и взаимном уважении. Супруги в таком браке, прежде всего, близкие друзья и умеют уважать личное пространство друг друга. Решения, принятые совместно, будут учитывать как интересы семьи, так и интересы каждого по отдельности.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Даже если в обществе всем будет казаться, что вы с супругом слишком холодны и сдержанны друг с другом, это вовсе не значит, что также будет дома, когда вы останетесь наедине. В такой семье “счастье любит тишину“ и свою любовь и страсть вы показываете только супругу.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В вашем браке будут бурлить страсти, а громкие ссоры буду заканчиваться не менее громким примирением в постели. Вы будете сводить друг друга с ума, но возвращаться снова и снова, потому что вас связывает не только животная страсть, но и искренняя, трепетная любовь.

Стрелец (22 ноября - 19 декабря)

Ваш брак будет не “по учебнику“ и именно это вам будет доставлять наибольшее удовольствие: завистливые взгляды тех, кто привык жить по плану. В вашей супружеской жизни будет много сюрпризов, вы будете с удовольствием нырять в авантюры и путешествия, но всегда вместе.

Козерог (20 декабря - 19 января)

Брак под созвездием Козерога станет вашим самым успешным проектом. Вы решительно будете отражать все нападки и проблемы и кропотливо работать над развитием этого союза.

Водолей (20 января - 18 февраля)

У вас будет особая связь в которой не будет места чужим людям и их мнениям. Вы будете ежедневно удивлять друг друга и смущать общество. Брак по правилам - не для вас, вы будете самостоятельно принимать решения, что лучше для вашей семьи.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)