Как дата свадьбы влияет на брак

Брак заключается на небесах и какой будет ваша семейная жизнь решать только вам. Но все же дата, день, когда вы связали себя узами брака, тоже имеет большое значение. Как астрологическая “дата рождения“ вашей семьи влияет на вашу любовь и быт, расскажет Ivona.
- Овен (21 марта - 19 апреля)
Семья, рожденная под созвездием Овна, будет активной и страстной. Ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями и сюрпризами. Естественно, без проблем не обойтись, но вы не приобретете пагубную привычку держать зло друг на друга и закрываться от партнера.
- Телец (20 апреля - 20 мая)
Ваша семья будет строиться на фундаменте из доверия, уважения и заботы. Вы оба будете трудиться с равной силой для поддержания и совершенствования этих отношений. Все проблемы вы будете решать вместе и оперативно.
- Близнецы (21 мая - 20 июня)
Скучный быт и рутина браку под созвездием Близнецов не грозит. Вы будете работать в тандеме, как единое целое и станете не только любовниками, но и настоящими друзьями. Такие отношения ожидает лишь гармония и светлое будущее.
- Рак (21 июня - 22 июля)
Семьи, созданные в этот период - самые традиционные, классические. Распределение ролей и обязанностей будет стандартным и обыденным. Пострадать такие отношения могут только из-за резких смен в настроениях партнеров: вы оба будете стремиться к совершенству, и порой вам будет казаться, что ваша половинка не достаточно старается. Этот союз будет очень чувственным, так что взаимные ласки и нежности с легкостью разрешат любую, даже самую сложную проблему.
- Лев (23 июля - 22 августа)
Постоянный медовый месяц и много драмы - вот, что будет ожидать союз в созвездии Льва. Вы будете громко ссориться и страстно мириться, и это станет залогом вашего общего счастья. Ваш брак будет ярким и блистательным, полным любви и флирта.
- Дева (23 августа - 22 сентября)
Такой брак будет самым крепким и сильным. Такую семью можно считать отличниками в серьезных отношениях: она в равно степени строится на любви и взаимном уважении. Супруги в таком браке, прежде всего, близкие друзья и умеют уважать личное пространство друг друга. Решения, принятые совместно, будут учитывать как интересы семьи, так и интересы каждого по отдельности.
- Весы (23 сентября - 22 октября)
Даже если в обществе всем будет казаться, что вы с супругом слишком холодны и сдержанны друг с другом, это вовсе не значит, что также будет дома, когда вы останетесь наедине. В такой семье “счастье любит тишину“ и свою любовь и страсть вы показываете только супругу.
- Скорпион (23 октября - 21 ноября)
В вашем браке будут бурлить страсти, а громкие ссоры буду заканчиваться не менее громким примирением в постели. Вы будете сводить друг друга с ума, но возвращаться снова и снова, потому что вас связывает не только животная страсть, но и искренняя, трепетная любовь.
- Стрелец (22 ноября - 19 декабря)
Ваш брак будет не “по учебнику“ и именно это вам будет доставлять наибольшее удовольствие: завистливые взгляды тех, кто привык жить по плану. В вашей супружеской жизни будет много сюрпризов, вы будете с удовольствием нырять в авантюры и путешествия, но всегда вместе.
- Козерог (20 декабря - 19 января)
Брак под созвездием Козерога станет вашим самым успешным проектом. Вы решительно будете отражать все нападки и проблемы и кропотливо работать над развитием этого союза.
- Водолей (20 января - 18 февраля)
У вас будет особая связь в которой не будет места чужим людям и их мнениям. Вы будете ежедневно удивлять друг друга и смущать общество. Брак по правилам - не для вас, вы будете самостоятельно принимать решения, что лучше для вашей семьи.
- Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Ваш брак будет похож на романтический фильм: порой с элементами комедии, порой - с элементами драмы. Вы будете предельно открыты с супругом и чувствовать друг друга даже на расстоянии. Настоящая духовная связь будет держать вас вместе очень крепко.