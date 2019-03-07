Легкие закуски: греческий салат с брынзой

Как приготовить греческий салат известно многим, главный секрет заключается в нарезке овощей: их нарезают крупными частями, а огурцы очищают от кожуры. Также нарезанные овощи не перемешивают изначально, а делают это только после подачи на стол. Фета выкладывается сверху на овощи.