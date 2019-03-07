Сб, 16.03.2019

Легкие закуски: греческий салат с брынзой

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Греческий салат. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Как приготовить греческий салат известно многим, главный секрет заключается в нарезке овощей: их нарезают крупными частями, а огурцы очищают от кожуры. Также нарезанные овощи не перемешивают изначально, а делают это только после подачи на стол. Фета выкладывается сверху на овощи.

Ivona предлагает нетрадиционный рецепт греческого салата - с брынзой, сладким перцем и каперсами. Лук шалот заменим на красный лук.

Ингредиенты:

  • Помидоры 4 шт
  • Сладкий перец, лимон по 1/2 шт
  • Огурцы, лук красный по 1 шт
  • Черный молотый перец, соль по вкусу
  • Оливковое масло 6 ст. л
  • Оливки 6 шт Каперсы 70 г
  • Орегано, тимьян по 1 ч. л
  • Брынза 150 г

Приготовление:

  1. Выжать сок из лимона в оливковое масло, добавить орегано и тимьян. Перемешать, дать настояться.
  2. Очистить от кожуры огурец, нарезать полукольцами, выложить первым слоем в салатницу.
  3. Нарезать полукольцами перец, выложить поверх огурца.
  4. Разрезать помидоры на 4 части, выложить на перец.
  5. Нарезать полукольцами лук, посыпать им помидоры.
  6. Выложить каперсы, крупно нарезанные оливки.
  7. Залить салат заправкой.
  8. Нарезать крупными кубиками брынзу, выложить сверху.
  9. Сбрызнуть салат оливковым маслом, приправить солью и перцем.

Приятного аппетита!

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