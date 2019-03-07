Легкие закуски: греческий салат с брынзой

Как приготовить греческий салат известно многим, главный секрет заключается в нарезке овощей: их нарезают крупными частями, а огурцы очищают от кожуры. Также нарезанные овощи не перемешивают изначально, а делают это только после подачи на стол. Фета выкладывается сверху на овощи.
Ivona предлагает нетрадиционный рецепт греческого салата - с брынзой, сладким перцем и каперсами. Лук шалот заменим на красный лук.
Ингредиенты:
- Помидоры 4 шт
- Сладкий перец, лимон по 1/2 шт
- Огурцы, лук красный по 1 шт
- Черный молотый перец, соль по вкусу
- Оливковое масло 6 ст. л
- Оливки 6 шт Каперсы 70 г
- Орегано, тимьян по 1 ч. л
- Брынза 150 г
Приготовление:
- Выжать сок из лимона в оливковое масло, добавить орегано и тимьян. Перемешать, дать настояться.
- Очистить от кожуры огурец, нарезать полукольцами, выложить первым слоем в салатницу.
- Нарезать полукольцами перец, выложить поверх огурца.
- Разрезать помидоры на 4 части, выложить на перец.
- Нарезать полукольцами лук, посыпать им помидоры.
- Выложить каперсы, крупно нарезанные оливки.
- Залить салат заправкой.
- Нарезать крупными кубиками брынзу, выложить сверху.
- Сбрызнуть салат оливковым маслом, приправить солью и перцем.
Приятного аппетита!