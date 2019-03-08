«Новые люди, старые грабли»: каких мужчин вы притягиваете согласно знаку Зодиака

Замечали ли вы, что привлекаете разных мужчин и при разных обстоятельствах, и при этом они очень похожи? Нет, дело не в том, что вы не умеете выбирать мужчин и разбираться в людях, пишет Ivona. Рассказываем, каких парней вы привлекаете, исходя из вашего знака Зодиака.
- Овен
Вам хочется, чтобы рядом был сильный и властный мужчина, но сплошь и рядом попадаются хорошие парни, которые заглядывают вам в рот. Они внемлют каждому вашему слову и согласны на любое ваше самое безумное предложение. Нет, они не мямли, просто они знают, что вы всегда на высоте и не допустите промаха. Они полагаются на вас, не будьте слишком строги.
- Телец
Вы просто мед для тех, кто любит нежность и ласку. У мужчин вы вызываете ощущение уюта и дома, поэтому к вам стремятся за мягкими объятиями и заботой.
- Близнецы
Вы - батарейка для мужчины. К вам стремятся те, у кого не хватает мотивации и энергии на новые свершения. Научитесь делиться своим неугасаемым оптимизмом и жизненной силой (у вас-то все равно двойная порция), и вы будете сиять и зажигать со своим мужчиной ярче солнца.
- Рак
Манипуляторы - ваш бич. Ваша склонность тонко чувствовать и сопереживать часто играет с вами злую шутку, и вы раз за разом выбираете токсичных партнеров. Вам доставляет неповторимое удовольствие ухаживать за кем-то, но вместо благодарности, партнер продолжает жать на ваши болевые точки.
- Лев
Мужчины греются в сиянии ваших блеска и роскоши. Рядом с вами они становятся чуточку лучше. Ну что же, вы по натуре, не жадный человек, дарите свое тепло тем, кто в этом нуждается.
- Дева
Вы - опора и крепкое плечо для тех мужчин, которые запутались в жизни. Ваша способность холодно рассуждать, все раскладывать по полочкам и решать неразрешимые конфликты вносит в их хаотичную и переменчивую жизнь немного порядка. Только не взваливайте на себя весь его груз, вам будет плохо со слишком зависимым мужчиной.
- Весы
Вы привлекаете мужчин, для которых любовь - зависимость. Вы полностью занимаете все его мысли, но будьте осторожны, не станьте для него плохой привычкой.
- Скорпион
Ваша страсть зажигает мужчин, которым не хватает собственной. Они знают, что ты откроешь для них удивительный мир новых и невиданных наслаждений. Но вы вскоре можете потерять интерес к пассивному и безынициативному мужчине.
- Козерог
Финансово нестабильные мужчины льнут к вам, так как вы можете своей крепкой рукой навести прядок в своей жизни. Они с радостью перекладывают на вас всю свою ответственность и вступают в зависимые отношения.
- Водолей
Вы привлекаете своей яркой индивидуальностью. Вашего внимания ищут мужчины, которым нравится все необычное и удивительное.
- Рыбы
Вы можете стать отличной женой для художника или музыканта. У рыб есть свой, особый талант - раскрывать потенциал другим. К вам идут за творческим вдохновением и восторженными возгласами.