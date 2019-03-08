«Новые люди, старые грабли»: каких мужчин вы притягиваете согласно знаку Зодиака

Овен

Вам хочется, чтобы рядом был сильный и властный мужчина, но сплошь и рядом попадаются хорошие парни, которые заглядывают вам в рот. Они внемлют каждому вашему слову и согласны на любое ваше самое безумное предложение. Нет, они не мямли, просто они знают, что вы всегда на высоте и не допустите промаха. Они полагаются на вас, не будьте слишком строги.

Телец

Вы просто мед для тех, кто любит нежность и ласку. У мужчин вы вызываете ощущение уюта и дома, поэтому к вам стремятся за мягкими объятиями и заботой.

Близнецы

Вы - батарейка для мужчины. К вам стремятся те, у кого не хватает мотивации и энергии на новые свершения. Научитесь делиться своим неугасаемым оптимизмом и жизненной силой (у вас-то все равно двойная порция), и вы будете сиять и зажигать со своим мужчиной ярче солнца.

Рак

Манипуляторы - ваш бич. Ваша склонность тонко чувствовать и сопереживать часто играет с вами злую шутку, и вы раз за разом выбираете токсичных партнеров. Вам доставляет неповторимое удовольствие ухаживать за кем-то, но вместо благодарности, партнер продолжает жать на ваши болевые точки.

Лев

Мужчины греются в сиянии ваших блеска и роскоши. Рядом с вами они становятся чуточку лучше. Ну что же, вы по натуре, не жадный человек, дарите свое тепло тем, кто в этом нуждается.

Дева

Вы - опора и крепкое плечо для тех мужчин, которые запутались в жизни. Ваша способность холодно рассуждать, все раскладывать по полочкам и решать неразрешимые конфликты вносит в их хаотичную и переменчивую жизнь немного порядка. Только не взваливайте на себя весь его груз, вам будет плохо со слишком зависимым мужчиной.

Весы

Вы привлекаете мужчин, для которых любовь - зависимость. Вы полностью занимаете все его мысли, но будьте осторожны, не станьте для него плохой привычкой.

Скорпион

Ваша страсть зажигает мужчин, которым не хватает собственной. Они знают, что ты откроешь для них удивительный мир новых и невиданных наслаждений. Но вы вскоре можете потерять интерес к пассивному и безынициативному мужчине.

Козерог

Финансово нестабильные мужчины льнут к вам, так как вы можете своей крепкой рукой навести прядок в своей жизни. Они с радостью перекладывают на вас всю свою ответственность и вступают в зависимые отношения.

Водолей

Вы привлекаете своей яркой индивидуальностью. Вашего внимания ищут мужчины, которым нравится все необычное и удивительное.

Рыбы