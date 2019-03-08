Ксения Бородина отмечает 36-летие: путь к успеху и личная жизнь знаменитой телеведущей

Имя сегодняшней именинницы почти у каждого ассоциируется с российским реалити-шоу "Дом 2". Этот проект стартовал еще в 2004 году и до сегодняшнего дня транслируется на российском телевидении. Всё это продолжительное время Ксения Бородина бессменно занимает место ведущей. Но деятельность Ксении не ограничивается исключительно этим проектом, ведь девушка успешно развивается и в других творческих направлениях, пишет Joinfo.ua.

Ксения Бородина росла без родителей

Ксюша Амоева, а именно так звучала её фамилия при рождении, появилась на свет в Москве. Через год после рождения Ксении, её родители разорвали брак, а мама девочки переехала в Италию, откуда был родом её новый супруг. Будущая телеведущая воспитывалась бабушкой и дедушкой, и лишь изредка ездила в гости к маме.

В школьные годы Ксения углубленно изучала английский язык, а диплом о высшем образовании решила получить в столичном Институте туризма. Сделать карьеру по специальности "Менеджер по туризму" Бородиной так и не удалось, ведь она решила покорить российский шоу-бизнес.

"Дом-2" и первые успехи в карьере

Многочисленные пробы и кастинги долгое время не давали никаких результатов. Бородина уже была готова отказаться от своей мечты, но в 2004 году её неожиданно утвердили на место одной из ведущих в телепроекте "Дом-2". Именно в этом проекте состоялся дебют Ксении на телевидении.

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Это шоу сразу стало рейтинговым и принесло Бородиной широкую известность. Телепроект "Дом-2" стал одним из самых долговременных на российском телевидении, ведь его трансляция продолжается и сегодня. Долгих 15 лет Ксюша остаётся телеведущей шоу и пока не собирается оставлять это место.

Насыщенная карьера на телевидении

Конечно же, деятельность Бородиной не ограничивается только одним проектом. Девушка активно принимает участие в различных шоу, где появляется в качестве гостьи. Поклонникам звезды очень запомнилось её участие в таких программах, как "Жестокие игры", "Танцы со звёздами" и "Пусть говорят".

Кроме того, Бородина была соведущей таких телепередач, как "Cosmopolitan. Видеоверсия" и "Битва экстрасенсов". Высокие рейтинги стабильно показывает и программа "Перезагрузка", ведущей которой уже несколько лет является Ксения Бородина.

Другие таланты Ксении Бородиной

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Героиня нашей сегодняшней статьи талантлива во всех отраслях. Она не ограничилась только телевидением, а захотела проявить себя и в других направлениях. В 2008 году состоялся дебют Ксении в кинематографе.

Её первой работой стала роль в картине "Заза", после чего Бородина снялась еще в нескольких проектах. На несколько секунд она появилась в таких лентах, как "Деффчонки" и "Метод Лавровой", а в 2014 году вышла картина "С восьмым марта, мужчины!", в которой Ксения исполнила небольшую роль.

Мало кто знает, что телеведущая является еще и писательницей. В этом амплуа она проявила себя еще в 2007 году, когда на полках магазинов появилась книга "Законы любви". Через 4 года звезда презентовала издание "Худеем с Ксенией Бородиной", в котором поделилась своими секретами стройности.

Телеведущая сумела реализовать себя не только в творчестве, а и в бизнесе. Около 10 лет назад Ксения открыла первый салон красоты, а сейчас она расширила своё детище и стала владелицей целой сети таких студий.

Ксения Бородина пользуется успехом у мужчин

Личная жизнь популярной телеведущей не менее насыщена, чем её деятельность. Серьезные отношения связывали Бородину с музыкантом Леонид Нерушенко, пока парень не погиб в автомобильной аварии.

Долгое время Бородина оставалась одна, но потом её сердцем завладел Оскар Каримов, который в то время был участником "Дома-2". Роман продлился недолго, и вскоре пара рассталась.

В 2008 году Бородина стала супругой предпринимателя Юрия Будагова. Через год в семье родилась девочка Мария, а уже в 2011 году последовал скандальный разрыв Бородиной и Будагова.

В настоящее время Ксения находится во втором браке. За Курбана Омарова она вышла в 2015 году, а уже через несколько месяцев супруги стали родителями – у них появилась дочка Теона.

Ксения Бородина с мужем ФОТО: Instagram

За жизнью Ксении Бородиной продолжает следить многочисленная публика, а телеведущая остаётся заметной персоной российского шоу-бизнеса.

Ксения Бородина с дочерью Марусей. ФОТО: Скриншот с Instagram