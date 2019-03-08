Сб, 16.03.2019
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  • Молодильные свойства облепихового масла для стареющей кожи лица: в чем его "магия"?

Молодильные свойства облепихового масла для стареющей кожи лица: в чем его "магия"?

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Astelpaju on hea C-vitamiini allikas.

ФОТО: Marko Saarm

Яркие оранжевые ягоды облепихи обладают замечательными свойствами, поэтому после переработки их используют в медицине и косметологии. Особенно популярно облепиховое масло благодаря содержанию в нем важных витаминов, микроэлементов, минералов, жиров, пишет Fabiosa.

Одно из его полезных свойств - защита организма человека от старения. Также употребление масла обладает такими преимуществами:

  • способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний;
  • помогает снизить "плохой" холестерин и риск образования тромбов;
  • помогает снизить уровень сахара в крови;
  • укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями;
  • улучшает пищеварение;
  • может помочь восстановить функции печени;
  • может помочь в борьбе с раковыми клетками.

Многие женщины используют облепиховое масло для ухода за кожей, отмечая значительные улучшения, особенно в случае со стареющей кожей.

Помимо омолаживающего эффекта в числе преимуществ следует назвать:

  • способствует быстрому заживлению ран;
  • уменьшает воспаление после солнечных ожогов;
  • улучшает эластичность кожи;
  • устраняет сухость кожи;
  • обеспечивает защиту от обморожений и пролежней.

Масло можно использовать в составе масок для лица и компрессов. 

Надо помнить, что у каждого препарата, созданного на основе натуральных продуктов, могут быть противопоказания. Их обязательно надо учитывать перед началом применения. В случае с облепиховым маслом помните, что:

  • не следует наносить на лицо в неразбавленном виде;
  • нельзя использовать во время беременности и грудном вскармливании;
  • притовопоказано при острых воспалительных процессах в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе; желчно-каменной болезни;
  • избегать нанесения на открытые повреждения кожи;
  • исключить аллергию на ягоды облепихи.

Будьте здоровы и красивы!

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