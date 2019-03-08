Молодильные свойства облепихового масла для стареющей кожи лица: в чем его "магия"?

Одно из его полезных свойств - защита организма человека от старения. Также употребление масла обладает такими преимуществами:

способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний;

помогает снизить "плохой" холестерин и риск образования тромбов;

помогает снизить уровень сахара в крови;

укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями;

улучшает пищеварение;

может помочь восстановить функции печени;

может помочь в борьбе с раковыми клетками.

Многие женщины используют облепиховое масло для ухода за кожей, отмечая значительные улучшения, особенно в случае со стареющей кожей.

Помимо омолаживающего эффекта в числе преимуществ следует назвать:

способствует быстрому заживлению ран;

уменьшает воспаление после солнечных ожогов;

улучшает эластичность кожи;

устраняет сухость кожи;

обеспечивает защиту от обморожений и пролежней.

Масло можно использовать в составе масок для лица и компрессов.

Надо помнить, что у каждого препарата, созданного на основе натуральных продуктов, могут быть противопоказания. Их обязательно надо учитывать перед началом применения. В случае с облепиховым маслом помните, что:

не следует наносить на лицо в неразбавленном виде;

нельзя использовать во время беременности и грудном вскармливании;

притовопоказано при острых воспалительных процессах в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе; желчно-каменной болезни;

избегать нанесения на открытые повреждения кожи;

исключить аллергию на ягоды облепихи.