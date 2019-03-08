Молодильные свойства облепихового масла для стареющей кожи лица: в чем его "магия"?

Яркие оранжевые ягоды облепихи обладают замечательными свойствами, поэтому после переработки их используют в медицине и косметологии. Особенно популярно облепиховое масло благодаря содержанию в нем важных витаминов, микроэлементов, минералов, жиров, пишет Fabiosa.
Одно из его полезных свойств - защита организма человека от старения. Также употребление масла обладает такими преимуществами:
- способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний;
- помогает снизить "плохой" холестерин и риск образования тромбов;
- помогает снизить уровень сахара в крови;
- укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями;
- улучшает пищеварение;
- может помочь восстановить функции печени;
- может помочь в борьбе с раковыми клетками.
Многие женщины используют облепиховое масло для ухода за кожей, отмечая значительные улучшения, особенно в случае со стареющей кожей.
Помимо омолаживающего эффекта в числе преимуществ следует назвать:
- способствует быстрому заживлению ран;
- уменьшает воспаление после солнечных ожогов;
- улучшает эластичность кожи;
- устраняет сухость кожи;
- обеспечивает защиту от обморожений и пролежней.
Масло можно использовать в составе масок для лица и компрессов.
Надо помнить, что у каждого препарата, созданного на основе натуральных продуктов, могут быть противопоказания. Их обязательно надо учитывать перед началом применения. В случае с облепиховым маслом помните, что:
- не следует наносить на лицо в неразбавленном виде;
- нельзя использовать во время беременности и грудном вскармливании;
- притовопоказано при острых воспалительных процессах в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе; желчно-каменной болезни;
- избегать нанесения на открытые повреждения кожи;
- исключить аллергию на ягоды облепихи.
Будьте здоровы и красивы!