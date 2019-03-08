Как сохранить загар красивым надолго?

Подготовьте кожу

Не все знают, что нельзя просто так прийти на пляж или в солярий и лечь на пляже, чтобы получить красивый загар. Для кожи необходимо провести определенную подготовку. Что же именно?

Во-первых, сделайте пилинг кожи прежде, чем отправиться получать загар. Можно использовать для этих целей кофе. Просто возьмите натуральный молотый кофе, сварите его до образования гущи, а затем массируйте им кожу. Дайте гуще слегка высохнуть, после чего смывайте. Это даст вам сразу двойную пользу: сначала пилинг, а затем и сохранение ровного загара.

Во-вторых, отлично для пилинга подойдёт и сметана, смешанная с кофе. На три столовые ложки сметаны возьмите две ложки натурального кофе. Эту смесь нужно наносить на кожу массирующими движениями, подержать некоторое время и смыть. Кожа будет отлично увлажнена, а ороговевшие частички снимет кофе. Это не будет вредить загару, так как он будет держатся на более глубоких слоях кожи.

Увлажняйте кожу

Для того, чтобы загар ложился как можно лучше, а как следствие, и сохранялся надолго, необходимо не забывать о подпитке кожи. Для этого нужно использовать различные витамины, в частности, А и Е, которые отлично подходят для улучшения её состояния. Для этого можно купить крема, лосьоны, молочко или другие косметические средства, содержащие данные компоненты.

Кроме того, следует правильно питаться, особенно в преддверии лета, когда загару уделяется огромное внимание. Ведь красота формируется не столько снаружи, сколько внутри. Включите в рацион больше овощей, фруктов, полезных продуктов. Самые лучшие в таком случае будут морковь, шпинат, помидоры, молоко, печень, яйца, растительные масла, овощи. Все они богаты витаминами А и Е.

Не забывайте о применении увлажняющих масел до и после загара. Также можно перед использованием обычного крема капнуть в него витамин Е, который свободно продаётся в аптеке. Это позволит увлажнить кожу ещё лучше.

Для чего это делается? Увлажнение позволит избежать шелушения кожи, а как следствие и потери загара.

Правильно загорайте

Перед загаром на пляже или в солярии необходимо наносить молочко, масло или специальный крем для загара. Дело в том, что ультрафиолет негативно влияет на кожу, поэтому следует использовать защиту. Не надо думать, что в таком случае не будет загара. Это совсем не так. Это просто позволит избежать вредного воздействия солнечных лучей и поможет обрести ровный загар.

Но не надо использовать его в слишком больших количествах. Иначе вы притянете к себе больше солнца, получит не красивый загар, который сохранится надолго, а ожоги и покраснения.

Использование косметики

Использование специальной декоративной косметики может продлить жизнь вашему загару. Сейчас производители радуют своих покупателей такими средствами, как автобронзант, крема с легким эффектом загара для лица и тела. Можно также подчеркнуть красоту вашего загара при помощи бронзовой пудры, теней, румян, помады.