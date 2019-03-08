Модный дом представил сумочку размером меньше ладони. Шутники из соцсетей уже нашли ей применение!

Тренд на микросумочки продолжает набирать обороты. Мини-модели перекочевали с модных показов на полки бутиков и масс-маркетов.

Но если сумочка, которая вмещает лишь смартфон, кошелёк и зеркальце, вещь более-менее практичная и «носибельная», то полезность последней новинки вызывает сильные сомнения.

Французский модный дом Jacquemus во время Недели моды в Париже представилзрителям мини-версию своей сумочки Le Chiquito, которая по размеру была меньше ладони.

ФОТО: Vida Press

Разумеется, эта малютка не могла не пощекотать чувство юмора пользователей соцсетей, которые тут же принялись искать ей применение.

ФОТО: Vida Press

Это я иду на работу со своим обедом в сумочке Mini Le Chiquito от Jacquemus.

Мне нужна сумочка Jacquemus mini le chiquito, чтобы положить туда три работающие клеточки моего мозга.

Новые сумочки Jacquemus просто безумны.

Миниатюрные сумочки Jacquemus расcчитаны на мой один-единственный блеск для губ.

Среди вариантов, что ещё можно носить в таком аксессуаре, были также: контактная линза, один наушник, арахис, зёрнышко риса, пакетик с силикагелем, два tic tac и прочее.

Пользователи Twitter уже начали гадать, что же бренд выпустит в новой коллекции.

Jacquemus разрабатывают сумочки для следующего сезона.

Jacquemus making next season's bags pic.twitter.com/A9JVDfot6Y — Sophie (@jil_slander) 26 February 2019

Что ж, модному дому надо отдать должное — ему всё же удалось удивить искушённую публику.