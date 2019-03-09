Просто прелесть: три зодиакальные пары, у которых рождаются самые очаровательные детки

Однако астрология отношений основывается не только на принадлежности к одному из них. На то, как они будут складываться, влияет не только день или месяц рождения, но и расположение Солнца, Луны и восьми планет. Именно эта совокупность факторов определяет, насколько гармоничным будет союз двух любящих людей. Наиболее важными небесными объектами, влияющими на отношения, считаются управляющая эмоциями Луна, ответственная за чувственность Венера и Марс, от которого зависит уровень либидо в паре.

Когда двое людей создают семью, со временем они начинают задумываться о детях, мечтать о том, какими чертами характера они будут обладать и надеяться, что их сыновья и дочери будут еще и необычайно привлекательными и обаятельными. Есть 3 зодиакальных пары, у которых рождаются особенно очаровательные наследники.

1. Женщина-Лев и мужчина-Водолей

Смешение стихий Огня и Воздуха само по себе довольно уникально: такие яркие союзы всегда привлекают к себе внимание. Сильные и целеустремленные Львы подпитываются энергией и мудростью Водолеев, вместе они способны свернуть любые горы. Партнеры дополняют и друг друга, поддерживают и часто передают свои лучшие черты детям.

Рожденные в таких союзах малыши общительны и задорны, они с легкостью находят общий язык со сверстниками и взрослыми. Перенимая от отца и матери лучшие черты, дети становятся настолько обаятельными, что автоматически превращаются во всеобщих любимчиков.

2. Женщина-Телец и мужчина-Рак

Управляемые Венерой Тельцы романтичны, практичны и очень семейны, у них есть все шансы стать прекраснымы мамами, готовым ради детей на все. Мужчины-Раки по определению очень заботливы и становятся преданными отцами. Такие союзы прочны и гармоничны, поскольку оба партнера тонко чувствуют потребности и настроения друг друга.

Дети в семьях Тельцов и Раков чувствительны и сострадательны, а часто еще и очень привлекательны, поскольку их внутренняя красота нередко определяет и внешнюю. Родители с юного возраста прививают им благородные ценности и уважение к другим. Мамы-Тельцы довольно упрямые и целеустремленные. Именно они учат сыновей и дочерей постоять за себя, но быть при этом справедливыми и обходительными.

3. Женщина-Дева и мужчина-Рыбы

Девы и Рыбы – одни из самых глубоких с точки зрения эмоциональности знаков, не склонные при этом выставлять собственные чувства напоказ. Сочетание прагматизма и мечтательной сентиментальности позволяет им создать по-семейному трогательную атмосферу в доме.

Как правило, их дети умны, эрудированы, вежливы и уважительны. Они знают цену истинным чувствам и иногда немного стесняются, но от этого кажутся только еще более очаровательными.

Нередко малышей, рожденных в союзах Дев и Рыб, называют «старыми душами», настолько они спокойны, рассудительны и мудры не по годам.