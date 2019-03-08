Чем мужчинам могут нравиться пышные женщины? Причин много!

Вернулась и любовь к пышным женщинам, хотя, по факту, она никуда и не девалась, просто многие мужчины держали свою страсть в тайне, чтобы не подвергать сомнениям свои вкусы перед безжалостной критикой общества, пишет Fabiosa. Так за что же мужчины любят пышных женщин? Причин немало!

1. Формы

В первую очередь мужчины обращают внимание на формы. И, так уж вышло, что подсознательно многих привлекают именно женщины в теле, так как наличие пышной фигуры сигнализирует о том, что у женщины все прекрасно со здоровьем, и она сможет родить крепких и красивых детишек.

2. Женственность

Конечно, восприятие женственности индивидуально у каждого мужчины. Но многие считают, что именно женщины с пышными формами заслуживают баллад и портретов. И не зря, оглянитесь на мировую культуру с ее картинами и античными статуями, и поймете, кто вдохновлял творцов на создание шедевров.

3. Естественность

Такие женщины научились принимать себя. Они не тратят время на погоню за идеальной фигурой. Конечно, они не отказываются от правильного питания и спортзала, но относятся к ним, как к занятиям, которые должны укрепить здоровье. Естественность дает гармонию с собой и оставляет больше времени для действительно полезных занятий.

4. Любовь к вкусной еде

Девушки с такими фигурами любят вкусно поесть. И, как истинные ценители, они знают, чего хотят от пищи. Именно из-за таких людей происходят гастрономические и ресторанные революции. Ведь сделать максимально вкусно – неплохой мотиватор для развития кулинарных навыков.

5. Раскованность

Принятие себя открывает дверь к раскованности. Таким женщинам нечего стесняться, они сосредотачивают свое внимание не на чувстве стыда, а на других, более приятных, эмоциях. Поэтому они всегда добрые, улыбчивые и естественные.

6. Медленное старение

Девушки с такими формами визуально медленнее стареют. Морщины появляются у них в более позднем возрасте, чем у худых девушек, так как кожа не обвисает, а наоборот – максимально округляется.