Чем мужчинам могут нравиться пышные женщины? Причин много!

Время диктует свои стандарты красоты и, так уж вышло, что в 21 веке в моде - естественность и принятие своего типа фигуры. Женщины больше не стесняются своих форм, ведь каждая обладает своим уникальным типом тела, которое снискает популярность у соответствующих типов мужчин.
Вернулась и любовь к пышным женщинам, хотя, по факту, она никуда и не девалась, просто многие мужчины держали свою страсть в тайне, чтобы не подвергать сомнениям свои вкусы перед безжалостной критикой общества, пишет Fabiosa. Так за что же мужчины любят пышных женщин? Причин немало!
1. Формы
В первую очередь мужчины обращают внимание на формы. И, так уж вышло, что подсознательно многих привлекают именно женщины в теле, так как наличие пышной фигуры сигнализирует о том, что у женщины все прекрасно со здоровьем, и она сможет родить крепких и красивых детишек.
2. Женственность
Конечно, восприятие женственности индивидуально у каждого мужчины. Но многие считают, что именно женщины с пышными формами заслуживают баллад и портретов. И не зря, оглянитесь на мировую культуру с ее картинами и античными статуями, и поймете, кто вдохновлял творцов на создание шедевров.
3. Естественность
Такие женщины научились принимать себя. Они не тратят время на погоню за идеальной фигурой. Конечно, они не отказываются от правильного питания и спортзала, но относятся к ним, как к занятиям, которые должны укрепить здоровье. Естественность дает гармонию с собой и оставляет больше времени для действительно полезных занятий.
4. Любовь к вкусной еде
Девушки с такими фигурами любят вкусно поесть. И, как истинные ценители, они знают, чего хотят от пищи. Именно из-за таких людей происходят гастрономические и ресторанные революции. Ведь сделать максимально вкусно – неплохой мотиватор для развития кулинарных навыков.
5. Раскованность
Принятие себя открывает дверь к раскованности. Таким женщинам нечего стесняться, они сосредотачивают свое внимание не на чувстве стыда, а на других, более приятных, эмоциях. Поэтому они всегда добрые, улыбчивые и естественные.
6. Медленное старение
Девушки с такими формами визуально медленнее стареют. Морщины появляются у них в более позднем возрасте, чем у худых девушек, так как кожа не обвисает, а наоборот – максимально округляется.
Все женщины прекрасны, без исключения! А пышки обладают той витальной силой, которая не сможет оставить равнодушным истинных ценителей здоровых женских тел.