Лучшие "жилетки" по знаку Зодиака. Кто готов в любую минуту оказать поддержку?

Астрологи предполагают, что среди знаков Зодиака можно выделить пятерку лучших "жилеток", которым можно выплакаться без зазрения совести, пишет Fabiosa.

Кто же они?

Овен

К выбору друзей Овны подходят со всей ответственностью, поэтому они особенно ценят каждого и стараются всячески оказать поддержку. Если кому-то из его окружения плохо, Овен сделает все возможное, чтобы облегчить его страдания. И он не успокоится, пока тому не станет лучше.

Телец

Тельцы считают себя ответственными за благополучие близких, поэтому, когда кому-то из их окружения плохо, они чувствуют себя выбитыми из колеи. Если ваш друг Телец, знайте – он не бросит вас в беде, обязательно выслушает все ваши переживания и по возможности даст вам совет. С таким другом вы не пропадете!

Лев

Несмотря на то, что Лев – немного нарцисс, это не умаляет его положительных качеств. Все вокруг него должно быть идеальным, в том числе и самочувствие его немногочисленных друзей. Если они попали в беду, он приложит все усилия, чтобы их оттуда вызволить.

Весы

Дружить с Весами – легко и интересно. Это такой знак зодиака, который относится к жизни просто, ничего не усложняя. Он прямолинеен и честен, всегда готов оказать любую помощь даже малознакомым людям. Если у вас стряслась беда, знайте – Весы вас не бросят! Им можно поплакаться и пожаловаться, они готовы предоставить вам свою жилетку!

Скорпион

Хоть Скорпион и неоднозначный знак зодиака, психолог он бесподобный! Он всегда выслушает и выскажет свое непредвзятое мнение. Возможно, оно покажется вам категоричным, но спустя время вы поймете – Скорпион был (ой как!) прав.