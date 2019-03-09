Во все тяжкие: ТОП-6 странных секретов красоты от голливудских звезд

Среди традиционных секретов красоты в арсенале мировых знаменитостей часто можно обнаружить методы, которые могут вызвать шок, пишет Ivona.

Мы собрали несколько странных, но действующих, способов сохранить красоту от звезд Голливуда.

Виктория Бэкхем

Певица предпочитает кремы на основе овечьей плаценты. Плацента животных обеспечивает гарантированный омолаживающий эффект, благодаря содержанию стволовых клеток, насыщенных питательными веществами.

Блейк Лайвли

Звезда смазывает майонезом нижнюю половину волос перед тем, как мыть их с шампунем. Это предотвращает ломкость волос и появление посеченных кончиков.

Сандра Баллок

При помощи мази от геморроя Сандра успешно борется с отечностью нижних век.

Кэтрин Зета-Джонс

Обладательница роскошных волос использует маску из меда и пива. Напиток содержит огромное количество витаминов и протеинов, которые питают волосы и придают им дополнительный блеск.

Леди Гага

Для ежедневного лифтинга певица использует скотч. Метод, который мы категорически не советуем применять, ведь кожа очень нежная требует бережного ухода.

Суки Уотерхаус

Для потрясающей укладки девушка использует кока-колу со льдом.