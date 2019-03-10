Модные брюки весна 2019: ТОП-9 трендов

Брюки могут быть очень женственными, главное правильно выбрать модель.
Полное отсутствие эпатажа, настоящая женственность и умеренный декор - это основы модных брюк в сезоне весна-лето 2019, пишет Ivona.
Примеры стильных и трендовых брюк:
Широкие брюки
Это самые актуальные брюки в сезоне. Длина в пол, в идеале с каблуком. Но стритстайлеры носят их с кроссовками, подметая асфальт Милана и Нью-Йорка.
Брюки с разрезами
Эта деталь делает брюки очень элегантными.
Брюки из кожи
В трендах матовая кожа теплых красно-оранжевых, коралловых и коричневых оттенков. Крой – лаконичный.
Кюлоты
Длина брюк от чуть ниже колена до щиколотки.
Укороченные и зауженные
Длина до щиколотки или чуть-чуть выше.
Брюки с высокой талией, защипами и ремнем
Хороший вариант для девушек с ощутимым перепадом талия/бедра.
Джоггеры
Особенность этих брюк - посадка на резинке на талии, что делает их очень удобными. Низ тоже может быть на резинке.
Карго
Цвет беж и хаки, плотные материалы, камуфляж и накладные карманы.
Клеш от колена
Этот фасон хорош для балансировки фигуры при широких бедрах.