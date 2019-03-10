Модные брюки весна 2019: ТОП-9 трендов

Полное отсутствие эпатажа, настоящая женственность и умеренный декор - это основы модных брюк в сезоне весна-лето 2019, пишет Ivona.

Примеры стильных и трендовых брюк:

Широкие брюки

Это самые актуальные брюки в сезоне. Длина в пол, в идеале с каблуком. Но стритстайлеры носят их с кроссовками, подметая асфальт Милана и Нью-Йорка.

Брюки с разрезами

Эта деталь делает брюки очень элегантными.

Брюки из кожи

В трендах матовая кожа теплых красно-оранжевых, коралловых и коричневых оттенков. Крой – лаконичный.

Кюлоты

Длина брюк от чуть ниже колена до щиколотки.

Укороченные и зауженные

Длина до щиколотки или чуть-чуть выше.

Брюки с высокой талией, защипами и ремнем

Хороший вариант для девушек с ощутимым перепадом талия/бедра.

Джоггеры

Особенность этих брюк - посадка на резинке на талии, что делает их очень удобными. Низ тоже может быть на резинке.

Карго

Цвет беж и хаки, плотные материалы, камуфляж и накладные карманы.

Клеш от колена