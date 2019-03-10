Вс, 10.03.2019
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Модные брюки весна 2019: ТОП-9 трендов

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Широкие брюки

ФОТО: Instagram

Брюки могут быть очень женственными, главное правильно выбрать модель.

Полное отсутствие эпатажа, настоящая женственность и умеренный декор - это основы модных брюк в сезоне весна-лето 2019, пишет Ivona.

Примеры стильных и трендовых брюк:

Широкие брюки

Это самые актуальные брюки в сезоне. Длина в пол, в идеале с каблуком. Но стритстайлеры носят их с кроссовками, подметая асфальт Милана и Нью-Йорка.

Брюки с разрезами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katy (@katystyle02) on

Эта деталь делает брюки очень элегантными. 

Брюки из кожи

В трендах матовая кожа теплых красно-оранжевых, коралловых и коричневых оттенков. Крой – лаконичный.

Кюлоты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pakhtusova (@pakhtusova_v) on

Длина брюк от чуть ниже колена до щиколотки.

Укороченные и зауженные

Длина до щиколотки или чуть-чуть выше.

Брюки с высокой талией, защипами и ремнем

Хороший вариант для девушек с ощутимым перепадом талия/бедра.

Джоггеры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ohstillshop (@ohstillshop) on

Особенность этих брюк - посадка на резинке на талии, что делает их очень удобными. Низ тоже может быть на резинке. 

Карго 

Цвет беж и хаки, плотные материалы, камуфляж и накладные карманы.

Клеш от колена

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Алеся Висич ∞ (@alesya_visich) on

Этот фасон хорош для балансировки фигуры при широких бедрах.

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