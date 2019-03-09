Галерея: показ мод в таллиннском бутике Persona Bella доказал, что каждая женщина красива

Бутик продает женскую одежду нескольких итальянских брендов, и все их отличает большой размерный ряд. Итальянцы всегда гордились тем, что умели одевать женщин. Для них дама – это всегда богиня, достойная поклонения и роскошных нарядов. Итальянцы знают, что богини – это непременно женщины с характером. И мы понимаем, что итальянцы правы: женщина с шикарной фигурой тоже должна выглядеть ослепительно. К счастью, теперь ей есть где подобрать свой эксклюзивный внешний вид.