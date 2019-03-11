Психолог Михаил Лабковский проведет в Таллинне две публичные консультации

Всем известно железное правило: к вам относятся так, как вы сами к себе относитесь. Не можете сказать про себя: «Я такой классный»? Вот и другие не могут сказать этого о вас… Самооценка влияет буквально на все: сколько мы зарабатываем, с кем проводим жизнь, занимаемся ли любимым делом или с трудом встаем по утрам и тащимся на нелюбимую работу, делаем ли то, что хотим, или все время действуем с оглядкой на общественное мнение.

28 апреля в Таллинне в Центре русской культуры пройдет известная публичная консультация психолога Михаила Лабковского: "Как полюбить себя и укрепить самооценку". На этой встрече разговор пойдет о том, как формируется наше отношение к самим себе и на что оно влияет, как научиться принимать себя и любить безусловно.

А уже 29 апреля в Radisson Blu Sky Hotel в Таллинне пройдет специальная лекция-консультация на тему «Родители&дети: отдать в сад, пережить школу, отпустить в жизнь».

На встрече поговорят про отношения родителей и маленьких детей. Про то, что зачастую родители не знают, как общаться с ребенком и занимаются только уходом за ним: следят, чтобы он был сыт, здоров, обут, одет. А просто поговорить не получается. Отследят на семинаре хронологию взросления ребенка от детского сада (когда и как туда отдавать) до школы и выбора будущей профессии. Рассмотрят вопросы:

• Как расслабиться и получить удовольствие от школьных лет своего чада?

• Что делать, чтобы учеба стала зоной ответственности ребенка?

• Как поверить, что он справится сам и лезть с советами и помощью, только когда не справляется?

• Как сохранить хорошие отношения с детьми и не ссориться из-за двоек (троек, четверок)?

Отдельно остановятся на пубертате – подростковом возрасте. Именно в этот период можно ввязаться в многолетний конфликт отцов и детей, надолго, если не навсегда испортить отношения с ребенком, вступить в противостояние, выиграть которое невозможно.

Поговорят про отношения с повзрослевшими детьми, когда у детей накопились определенные обиды на родителей. И наконец, обсудят проблему взрослых людей и пожилых родителей, у которых есть свои обиды на детей (как минимум из-за того, что дети с ними мало общаются или вообще никак не общаются). А дети, в свою очередь, затаили свои детские обиды и не могу через них перешагнуть. Получается замкнутый круг.

Чтобы не попасть с него или вырваться, если вы уже попали. Чтобы научиться нормально общаться родителям и детям, чтобы были здоровые, счастливые отношения в семье – стоит прийти и разобраться. Приходите, поговорят обо всем этом и, конечно же, о том, что волнует вас лично. Устные вопросы и записки лучше готовить заранее. На встречу можно приходить с детьми, если они старше 12 лет.