Как краситься весной 2019: топ-9 бьюти решений от известных визажистов

Настала пора сбросить зимнюю одежду и достать из шкафов любимые легкие платья, короткие юбки и туфли. Также пришло время сменить популярные зимой темные оттенки помад на более нежные и яркие цвета, которые стали трендомвесенне-летнего сезона 2019, передает Joinfo.ua.

Топ-9 бьюти-трендов нового сезона

Радужные тени для век

Добавьте красок в повседневную жизнь! На самом деле, конечный результат выглядит гораздо сложнее, чем сам процесс создания. Просто разбросайте разные оттенки на ваш выбор и с помощью пушистой кисти смешайте их.

Жирная подводка для глаз

Время выйти из зоны комфорта. Да, черная и коричневая подводка для глаз – это классика и она так вам подходит. Скорее всего, вы уже подобрали несколько вариаций макияжа с этими оттенками. Но настало время позволить ярким цветам войти в вашу жизнь! В тренде сейчас насыщенный синий, яркий фиолетовый и цвет фуксии. С таким макияжем даже не нужно думать об оттенке помады, так как мейкап глаз наверняка привлечет всеобщее внимание.

Монохромный макияж

Вместе того, чтобы заморачиваться, какие цвета к каким подходят, достаточно отдать предпочтение только одному из них, который подходит к тону вашей кожи. Его можно наносить как на глаза, так и скулы, и губы.

Естественный цвет лица

Для этого не обязательно иметь идеальное состояние лица. Ведь сейчас вида чистой сияющей кожи можно добиться с помощью хорошей косметики и правильного макияжа.

Красочная тушь

Яркие 80-е окончательно ворвались в нашу жизнь! Смените скучную черную тушь на цветную. С такой деталью в макияже можно даже не волноваться о выборе теней и помады - их лучше просто отложить в сторону.

Неоновые губы

Яркие коралловые, огненно-красные и ярко-розовые цвета – оттенки, которые вдыхают в макияж жизнь. Достаточно только попробовать и убедиться в этом лично.

Глянцевая косметика

Такая косметика буквально заставит вашу кожу блестеть и сиять. Не стоит бояться, что что-то постоянно будет липнуть к глазам и губам, так как в современном мире все уже стало гораздо проще.

Бронзовое и золотое свечение