Как краситься весной 2019: топ-9 бьюти решений от известных визажистов

Какие тени в тренде? Какой помаде отдать предпочтение? Что в моде – яркие или естественные тона? Предлагаем вам узнать, как краситься в весенне-летний период 2019 года.
Настала пора сбросить зимнюю одежду и достать из шкафов любимые легкие платья, короткие юбки и туфли. Также пришло время сменить популярные зимой темные оттенки помад на более нежные и яркие цвета, которые стали трендомвесенне-летнего сезона 2019, передает Joinfo.ua.
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Радужные тени для век
Добавьте красок в повседневную жизнь! На самом деле, конечный результат выглядит гораздо сложнее, чем сам процесс создания. Просто разбросайте разные оттенки на ваш выбор и с помощью пушистой кисти смешайте их.
Жирная подводка для глаз
Время выйти из зоны комфорта. Да, черная и коричневая подводка для глаз – это классика и она так вам подходит. Скорее всего, вы уже подобрали несколько вариаций макияжа с этими оттенками. Но настало время позволить ярким цветам войти в вашу жизнь! В тренде сейчас насыщенный синий, яркий фиолетовый и цвет фуксии. С таким макияжем даже не нужно думать об оттенке помады, так как мейкап глаз наверняка привлечет всеобщее внимание.
Монохромный макияж
Вместе того, чтобы заморачиваться, какие цвета к каким подходят, достаточно отдать предпочтение только одному из них, который подходит к тону вашей кожи. Его можно наносить как на глаза, так и скулы, и губы.
Естественный цвет лица
Для этого не обязательно иметь идеальное состояние лица. Ведь сейчас вида чистой сияющей кожи можно добиться с помощью хорошей косметики и правильного макияжа.
Красочная тушь
Яркие 80-е окончательно ворвались в нашу жизнь! Смените скучную черную тушь на цветную. С такой деталью в макияже можно даже не волноваться о выборе теней и помады - их лучше просто отложить в сторону.
Неоновые губы
Яркие коралловые, огненно-красные и ярко-розовые цвета – оттенки, которые вдыхают в макияж жизнь. Достаточно только попробовать и убедиться в этом лично.
Глянцевая косметика
Такая косметика буквально заставит вашу кожу блестеть и сиять. Не стоит бояться, что что-то постоянно будет липнуть к глазам и губам, так как в современном мире все уже стало гораздо проще.
Бронзовое и золотое свечение
Данный цвет стал самым надеваемым на церемонии награждения "Оскар 2019". Глубокие розовые оттенки будут отлично смотреться на темных тонах кожи, а пастельный розовый – на светлых.