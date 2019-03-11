Тренер сборной Эстонии Софья Мирова рассказала, почему визажистам обязательно нужно участвовать в конкурсах

Тренер сборной Эстонии по секции декоративной косметики и мастер международного класса Софья Мирова рассказала порталу Krasotka.ee почему художникам по макияжу необходимо участвовать в конкурсах.
«Мне приходится периодически рассказывать о том, что такое конкурс: зачем это нужно, что дает участие и сколько это стоит... Вопросы у всех начинающих изначально практически одинаковые.
Рассказываю, но не настаиваю на правильности своей позиции, а делюсь своим видением. Зачастую нам нужна цель, ради которой или к которой мы движемся. Довольно сложно, не имея четкого представления о том, что делаешь, довести работу до конца. Повод дает нам и стилистическое направление, и дату, и предполагаемый объем работы. Как например в случае со свадьбой, днем рождения или Новыи годом. Мы готовимся к событию, имея представление о месте, остальных гостях и их предпочтениях...
То же самое происходит и на конкурсах. Они отличаются регламентом, местом проведения, составом жюри и прочими значительными деталями. На одних можно покуражиться, выплеснуть накопившуюся творческую энергию... На других ты действуешь как спортсмен, отточивший каждый элемент до снайперской точности и скорости. Хороши и те и другие!
Начинать нужно с тех, что проводятся ближе к дому. Стоит разузнать подробности, подобрать модель, с которой комфортно работается, продумать костюм, не ввергая себя в безумные траты, суметь все это грамотно соединить и влюбиться в получившейся образ!
Но в этой «влюбленности» кроется опасность. Если ты полюбил свою работу и уверен, что ничего прекраснее быть не может, любые замечания и критику ты будешь воспринимать как претензии к своему ребенку. Поэтому, держите мозги холодными! Больше анализируйте, находите единомышленников, формируйте свою команду, ведь в этом и есть смысл развития! Не нужно пытаться всем доказать, что в своей категории вы образец профессионализма, стиля, безупречной техники, и конечно все придумали сами. Лично я победу расцениваю как приятный бонус, а не окончательную цель.
Анализировать свои ошибки необходимо, чтобы рости! Не искать виноватых, не опускать руки. Человеческий фактор будет всегда работать то на вас, то против вас, это неизбежно. Если желаешь победы любой ценой, то это уже не путь творца. Как правило, такие победители быстро уходят на второй план. А вот те, кто постоянно находятся в творческом процессе, имеют очень интересную перспективу»