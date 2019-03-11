Тренер сборной Эстонии Софья Мирова рассказала, почему визажистам обязательно нужно участвовать в конкурсах

«Мне приходится периодически рассказывать о том, что такое конкурс: зачем это нужно, что дает участие и сколько это стоит... Вопросы у всех начинающих изначально практически одинаковые.

Рассказываю, но не настаиваю на правильности своей позиции, а делюсь своим видением. Зачастую нам нужна цель, ради которой или к которой мы движемся. Довольно сложно, не имея четкого представления о том, что делаешь, довести работу до конца. Повод дает нам и стилистическое направление, и дату, и предполагаемый объем работы. Как например в случае со свадьбой, днем рождения или Новыи годом. Мы готовимся к событию, имея представление о месте, остальных гостях и их предпочтениях...

То же самое происходит и на конкурсах. Они отличаются регламентом, местом проведения, составом жюри и прочими значительными деталями. На одних можно покуражиться, выплеснуть накопившуюся творческую энергию... На других ты действуешь как спортсмен, отточивший каждый элемент до снайперской точности и скорости. Хороши и те и другие!

Начинать нужно с тех, что проводятся ближе к дому. Стоит разузнать подробности, подобрать модель, с которой комфортно работается, продумать костюм, не ввергая себя в безумные траты, суметь все это грамотно соединить и влюбиться в получившейся образ!

Но в этой «влюбленности» кроется опасность. Если ты полюбил свою работу и уверен, что ничего прекраснее быть не может, любые замечания и критику ты будешь воспринимать как претензии к своему ребенку. Поэтому, держите мозги холодными! Больше анализируйте, находите единомышленников, формируйте свою команду, ведь в этом и есть смысл развития! Не нужно пытаться всем доказать, что в своей категории вы образец профессионализма, стиля, безупречной техники, и конечно все придумали сами. Лично я победу расцениваю как приятный бонус, а не окончательную цель.

ФОТО: Софья Мирова