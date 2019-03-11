Стильная весна: модные варианты женских пальто актуальные в новом сезоне

Среди всего разнообразия расцветок и фасонов пальто на сегодняшний день трудно отыскать что-то оригинальное и уникальное. Да и магазины, которые распродают старые модели не облегчают поиск, пишет Joinfo.ua. Предлагаем вам ознакомиться с самыми модными расцветками и материалами весеннего сезона. Это не только облегчит сложный выбор, но и поможет вам всегда оставаться в тренде.

Леопард, клетка или цветочный принт?

Все еще модным остается верхняя одежда бежевого цвета и других подобных оттенков. Этот цвет идеален для базовых вещей, особенно пальто.

Еще одними из универсальных цветов актуальных в этом сезоне будут серый и черный. Поэтому, демисезонные пальто такой расцветки надолго задержатся в вашем шкафу и подойдут к любому образу.

Если же вам хочется чего-то более весеннего и свежего, обратите внимание на пальто нежно-голубого цвета. Однако вещь обязательно должна быть пастельных тонов, яркие голубые пальто будут слишком кричащими.

Традиционная клетка все еще лидирует в дизайнерских коллекциях и будет радовать модниц в этом сезоне. Самыми популярными будут сочетания чёрного, бежевого и серого, или белого, голубого и тёмно-синего, а также красного.