Новая коллекция Versace: модные тренды сезона осень-зима 2019-2020

Тема 90-х в одежде продолжается. В Милане состоялась очередная Неделя моды, где под звуки Nirvana на подиум вышли обворожительные и сногсшибательные модели в одежде и аксессуарах от модного дома Versace, пишет Joinfo.ua. Какими вещами лучше всего запастись на осень и зиму 2019-2020 года?

Хулиганские 90-е от модного дома Versace

Cудя по коллекции, которую представила Донателла Версаче, в шкафу главных модниц должны появиться кружевные украшения на юбки и платья, яркие и массивные броши, а также фигурные колготки. Причем все перечисленные вещи могут быть совершенно разными по фактуре и цвету. Кислотный зеленый и строгий черный, яркий синий и едкий розовый. Все это дополнено мехом и большим количеством золота.

«Немного несовершенства – это новый идеал» (Орф. и пункт. авторов сохранены, прим. Ред.).

Именно так звучит главный посыл известного дизайнера Донателлы Версаче о ее новой коллекции. Ранее выступая на пресс-конференции перед самим показом и грандиозным шоу, легендарная кутюрье призналась, что она часто рассуждает на тему нашей повседневной жизни.

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

Дизайнер говорит о том, что Инстаграм вогнал людей в рамки. Мы придаем слишком много значения соцсетям и просто одержимы совершенством: отфильтрованные фото, идеальная внешность и ничего лишнего.

Подобная обеспокоенность Донателлы вернула ее в 90-е и вдохновила на создание дерзкой коллекции, которая совместит в себе гранж, роковые гитары и популярные по тем временам фланелевые рубашки. Не стоит забывать, что эти годы припадают на рассвет карьеры и творчества Джанни Версаче.

Так что новая коллекция предлагает вновь вспомнить классические модели и знаковые фасоны легендарного Кутюрье. Однако «похулиганить» Донателла предлагает с помощью ярких принтов с флаконами знаменитых духов модного дома, большими логотипами бренда и даже используя собственный портрет. Во время показа на подиуме появились модели в футболках с изображением Донателлы.

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX