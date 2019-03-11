Пять способов выглядеть сексуальнее этой весной

Загорай

Обнажая ножки, не очень-то приятно видеть, что они "по-зимнему" белые. Так что, если у тебя нет возможности съездить позагорать на экзотический южный курорт, срочно запишись в солярий или, на худой конец, воспользуйся автозагаром. Загар поможет скрыть мелкие недостатки твоей кожи и существенно повысит твою привлекательность и уверенность в себе.

Сделай пилинг

Гладкая бархатистая кожа - залог твоей весенней сексуальности. Для того, чтобы добиться максимального эффекта, воспользуйся скрабом и отшелушивающей губкой (проводить процедуру желательно под горячим душем). Лишних 5 минут в ванной - и кожа будет выглядеть моложе и здоровее!

Разденься

Доказано - чем чаще мы видим себя обнаженной, тем больше начинаем любить собственное тело. Поэтому почаще ходи дома голой и не забывай поглядывать на себя в зеркало. Ведь красота начинается изнутри и если мы сами не полюбим себя, нельзя рассчитывать на восхищение окружающих.

Носи сексуальное белье

Само осознание того, что под строгим деловым костюмом у тебя шелково-кружевная красота существенно повысит твою самооценку! Даже если у тебя нет в данный момент мужчины, способного оценить это белье, носи его, чтобы порадовать саму себя. Ты будешь чувствовать себя женщиной, способной удивлять, а главное - всегда будешь готова к любовным приключениям!

Побольше движения