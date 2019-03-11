Постное меню: семь вкусных ужинов во время Великого поста 2019

Вот семь вариантов вкусных ужинов во время Великого поста:

1. Овощное рагу из цветной капусты, картофеля и кабачков

Основу рациона в период поста составляют овощи. Таких блюд в кулинарии предостаточно, иногда даже сложно выбрать. Один из вариантов приготовления овощей - рагу, пишет Lady.tochka.net. В нашем варианте используются: цветная капуста, кабачки, лук и морковь. Пикантности блюду придает чеснок. Если рагу измельчить блендером и слегка разбавить бульоном, получится вкуснейший суп-пюре.

Ингредиенты:

цветная капуста, кабачки – по 1 шт.;

лук репчатый, морковь – по 2 шт.;

картофель - 5 шт.;

чеснок - 2 зубца;

лимон - ½ шт.;

вода – 1 стакан;

растительное масло – 50 мл;

лавровый лист – 2 шт.;

соль;

молотый черный перец;

зелень.

Приготовление:

Нарезать произвольно лук, обжарить до золотистости. Натереть на крупной терке морковь, добавить к луку, тушить до мягкости. Очистить и нарезать небольшими кубиками картофель, добавить к луково-морковной смеси. Залить 100 мл воды, приправить специями. Тушить 15 минут, до полуготовности картофеля. Раздавить чеснок, добавить в сковороду. Разделить капусту на соцветия, кабачок нарезать кубиками. Добавить в сковороду к другим овощам. Не перемешивать, тушить 10 минут. Сбрызнуть лимонным соком. Перемешать, тушить до полной готовности.

2. Острый суп с рисом, овощами и консервированными томатами

В пост на первый план выходят блюда с крупой, как вариант - суп с рисом и овощами. Секрет замечательного вкуса довольно простого первого блюда - в сочетании согревающей остроты перца чили с легкой лимонной кислинкой. А рис сделает суп очень насыщенным и питательным.

Ингредиенты:

лук репчатый - 1 шт.;

морковь, стебель сельдерея - по 2 шт.;

лук-порей - 3 шт.;

чеснок - 3 зубца;

томаты в собственном соку - 450 г;

рис - 3 ст.л.;

овощной бульон - 2,5 л;

оливковое масло - 2 ст.л.;

тимьян сухой - 2 ч.л.;

перец чили сухой - ½ ч.л.;

лимонный сок - 1 ст.л.;

соль;

перец.

Приготовление:

Нарезать мелко лук, пассировать его в большой кастрюле на оливковом масле в течение 5 минут. Порубить мелко чеснок, добавить к луку, жарить еще 1 минуту. Нарезать произвольно морковь и сельдерей, добавить в луково-чесночную смесь. Приправить все тимьяном, перцем чили, нарезанными кольцами лука-порея. Держать на огне в течение 4 минут, постоянно помешивая. Влить бульон, томаты вместе с жидкостью, промытый рис. Довести суп до кипения, уменьшить огонь до средне-низкого. Варить около получаса. Добавить соль, перец и лимонный сок. Подавать сразу же.

3. Гречневая каша с грибами

Один из самых простых и быстрых ужинов в подборке постного меню - гречневая каша с грибами. Гречневая крупа отлично сочетается с шампиньонами, которых, к слову, должно быть большое количество. Блюдо получается очень вкусным, а главное - полезным. Готовится оно около получаса.

Ингредиенты:

крупа гречневая - 1 стакан; вода - 2 стакана; шампиньоны - 350 г; лук репчатый - 2 шт.; растительное масло; зеленый лук либо укроп, петрушка; соль; свежемолотый перец.