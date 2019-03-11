Сб, 16.03.2019
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Постное меню: семь вкусных ужинов во время Великого поста 2019

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Кабачки прекрасно сочетаются с любыми грибами, особенно красиво смотрятся лисички.

ФОТО: Яан Хейнмаа/«Suvetoidud»

Сегодня - начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля.

Великий пост установлен как напоминание о том, что находясь в пустыне Иисус Христос боролся с искушениями, обходясь без еды. Длилось его голодание 40 дней.

Вот семь вариантов вкусных ужинов во время Великого поста:

1. Овощное рагу из цветной капусты, картофеля и кабачков

Основу рациона в период поста составляют овощи. Таких блюд в кулинарии предостаточно, иногда даже сложно выбрать. Один из вариантов приготовления овощей - рагу, пишет Lady.tochka.net. В нашем варианте используются: цветная капуста, кабачки, лук и морковь. Пикантности блюду придает чеснок. Если рагу измельчить блендером и слегка разбавить бульоном, получится вкуснейший суп-пюре.

Ингредиенты:

  • цветная капуста, кабачки – по 1 шт.;
  • лук репчатый, морковь – по 2 шт.;
  • картофель - 5 шт.;
  • чеснок - 2 зубца;
  • лимон - ½ шт.;
  • вода – 1 стакан;
  • растительное масло – 50 мл;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • соль;
  • молотый черный перец;
  • зелень.

Приготовление:

  1. Нарезать произвольно лук, обжарить до золотистости.
  2. Натереть на крупной терке морковь, добавить к луку, тушить до мягкости.
  3. Очистить и нарезать небольшими кубиками картофель, добавить к луково-морковной смеси.
  4. Залить 100 мл воды, приправить специями. Тушить 15 минут, до полуготовности картофеля.
  5. Раздавить чеснок, добавить в сковороду.
  6. Разделить капусту на соцветия, кабачок нарезать кубиками. Добавить в сковороду к другим овощам.
  7. Не перемешивать, тушить 10 минут. Сбрызнуть лимонным соком.
  8. Перемешать, тушить до полной готовности.

2. Острый суп с рисом, овощами и консервированными томатами

В пост на первый план выходят блюда с крупой, как вариант - суп с рисом и овощами. Секрет замечательного вкуса довольно простого первого блюда - в сочетании согревающей остроты перца чили с легкой лимонной кислинкой. А рис сделает суп очень насыщенным и питательным.

Ингредиенты:

  • лук репчатый - 1 шт.;
  • морковь, стебель сельдерея - по 2 шт.;
  • лук-порей - 3 шт.;
  • чеснок - 3 зубца;
  • томаты в собственном соку - 450 г;
  • рис - 3 ст.л.;
  • овощной бульон - 2,5 л;
  • оливковое масло - 2 ст.л.;
  • тимьян сухой - 2 ч.л.;
  • перец чили сухой - ½ ч.л.;
  • лимонный сок - 1 ст.л.;
  • соль;
  • перец.

Приготовление:

  1. Нарезать мелко лук, пассировать его в большой кастрюле на оливковом масле в течение 5 минут.
  2. Порубить мелко чеснок, добавить к луку, жарить еще 1 минуту.
  3. Нарезать произвольно морковь и сельдерей, добавить в луково-чесночную смесь.
  4. Приправить все тимьяном, перцем чили, нарезанными кольцами лука-порея.
  5. Держать на огне в течение 4 минут, постоянно помешивая.
  6. Влить бульон, томаты вместе с жидкостью, промытый рис.
  7. Довести суп до кипения, уменьшить огонь до средне-низкого. Варить около получаса.
  8. Добавить соль, перец и лимонный сок. Подавать сразу же.

3. Гречневая каша с грибами

Один из самых простых и быстрых ужинов в подборке постного меню - гречневая каша с грибами. Гречневая крупа отлично сочетается с шампиньонами, которых, к слову, должно быть большое количество. Блюдо получается очень вкусным, а главное - полезным. Готовится оно около получаса.

Ингредиенты:

  1. крупа гречневая - 1 стакан;
  2. вода - 2 стакана;
  3. шампиньоны - 350 г;
  4. лук репчатый - 2 шт.;
  5. растительное масло;
  6. зеленый лук либо укроп, петрушка;
  7. соль;
  8. свежемолотый перец.

Приготовление:

  • Перебрать гречку, промыть, залить водой.
  • Грибы нарезать ломтиками.
  • Нарезать мелко лук, обжарить его до мягкости 5 минут.
  • Добавить грибы, жарить, помешивая, 8-10 минут.
  • Приправить блюдо солью и перцем.
  • Смешать готовую кашу с луком и грибами.
  • Укутать кастрюлю с кашей теплым полотенцем, поставить в теплое место для упревания, на 2 часа.
  • Посыпать нарезанным зеленым луком, рубленой зеленью.

4. Фаршированные цуккини пшеничной кашей и баклажанами

Фаршированные кабачки - блюдо турецкой кухни. Фаршировать можно кабачковые лодочки, когда овощ разрезают вдоль, вынимают мякоть и фаршируют, либо - срезают у кабачка верх, вынимают внутренности и фаршируют. В итоге фаршированные кабачки напоминают бочонки. Чаще всего кабачки фаршируют аналогично перцам - смесью риса и фарша. Мы предлагаем свой постный вариант - с пшеничной кашей и баклажанами.

Ингредиенты:

  • крупа пшеничная - 160 г;
  • вода - 320 мл;
  • масло;
  • баклажаны - 3 шт.;
  • цуккини, морковь, чеснок - по 2 шт./зубца;
  • лук зеленый - 30 г;
  • укроп;
  • руккола;
  • листья салата.

Приготовление:

  1. Промыть пшеничную крупу в теплой воде несколько раз.
  2. Высыпать в чашу мультиварки крупу, влить воду, добавить соль и растительное масло.
  3. Варить кашу в режиме "крупы" 25 минут.
  4. Нарезать баклажаны вдоль дольками, смазать растительным маслом.
  5. Поместить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Остудить.
  6. Натереть на крупной терке морковь, чеснок мелко порезать. Обжарить все.
  7. Добавить мелко порезанный зеленый лук, слегка обжарить.
  8. Порезать баклажаны, смешать с морковью и чесноком.
  9. Выложить готовую кашу на блюдо, добавить овощную смесь. Перемешать.
  10. Разрезать цуккини пополам, вынуть середину, смазать маслом.
  11. Выложить начинку, запекать полчаса при температуре 200 С.
  12. Подавать с листовым салатом, рукколой и укропом.

5. Фасоль с грибами в горшочке

Бобовые - полноценный заменитель белка животного происхождения. В пост блюда из бобовых должны составлять основную часть рациона. Из бобовых готовят пюре, их жарят, варят, добавляют в рагу. Оригинальный вариант - красная фасоль с грибами и овощами в горшочке. Готовится такое блюдо не долго, главное предварительно замочить на ночь фасоль.

Ингредиенты:

  • фасоль красная, грибы - по 500 г;
  • лук репчатый, морковь - по 2 шт.;
  • сода, хмели-сунели - по 1 ч.л.;
  • томатная паста - 3 ст.л.;
  • соль - по вкусу;
  • сахар - 1 ст.л.;
  • зелень любая;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Промыть фасоль тщательно, залить холодной водой, в которую добавить соду. Оставить на ночь мокнуть.
  2. Промыть, залить водой, довести до кипения и варить полчаса на малом огне, немного не доварив.
  3. Нарезать крупными кубиками лук и морковь, просто крупными кусочками грибы.
  4. Обжарить в растительном масле сначала лук с морковью, потом добавить грибы.
  5. Развести томатную пасту стаканом теплой кипяченой воды,добавить сахар,соль и хмели-сунели. Перемешать.
  6. Залить овощи соусом, протушить 10 мин на медленном огне.
  7. Нарезать зелень.
  8. Слить с фасоли жидкость, добавить томатно-грибную смесь. Перемешать.
  9. Переложить смесь в горшочки, залить кипятком, посыпать сверху зеленью.
  10. Накрыть крышками, запекать полчаса при температуре 180 градусов.

6. Картофельные оладьи без яиц

Оладьи обожают многие, и, что может быть лучше, чем вооружившись тарелочкой с оладушками, щедро политыми сметанкой, сесть вечерком возле телевизора. Но, только не в пост! Выход есть - картофельные постные оладьи. Такие оладьи не уступают классическим во вкусовых качествах. Возможно, даже после окончания поста, они станут любимым блюдом вашей семьи.

Ингредиенты:

  • дрожжи - 50 г;
  • сахар - 2 ст.л.;
  • теплая вода - 250 мл;
  • мука - 2 стакана;
  • лук репчатый - 1 шт.;
  • чеснок - 3 зубчика;
  • картофель - 4 шт.

Приготовление:

  1. Развести дрожжи в теплой воде, добавить сахар. Оставить на 20 минут.
  2. Натереть на мелкой терке картофель, лук и чеснок.
  3. Добавить овощную массу к дрожжам, всыпать муку.
  4. Оставить на час, потом жарить, как обычные оладьи.

7. Постные пирожки с капустой

Пирожки - одно из самых популярных постных блюд, ведь можно приготовить пирожки с картофелем и капустой, грибами, вишней.

Ингредиенты:

  • мука - 600 г;
  • масло подсолнечное - 4 ст. л.;
  • вода - 300 мл;
  • капуста - 300 г;
  • лук репчатый - 1 шт.;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • сухие дрожжи - 1/2 ч. л.;
  • соль.

Приготовление:

  1. Развести в теплой воде дрожжи, добавить соль и сахар, растительное масло (1 ст.л.).
  2. Всыпать просеянную муку, замесить густое тесто.
  3. Оставить на 40 минут для расстойки.
  4. Капусту нашинковать, обжарить на сковороде с растительным маслом, добавить лук, соль.
  5. Влить воду, тушить на среднем огне, под крышкой четверть часа.
  6. Вымесить тесто, разделить на небольшие кусочки, каждый раскатать в лепешку.
  7. Выложить начинку, защипнуть края.
  8. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
  9. Выложить пирожки на блюдо, немного остудить.

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