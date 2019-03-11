Постное меню: семь вкусных ужинов во время Великого поста 2019

Сегодня - начало Великого поста 2019, который продлится до 27 апреля.
Великий пост установлен как напоминание о том, что находясь в пустыне Иисус Христос боролся с искушениями, обходясь без еды. Длилось его голодание 40 дней.
Вот семь вариантов вкусных ужинов во время Великого поста:
1. Овощное рагу из цветной капусты, картофеля и кабачков
Основу рациона в период поста составляют овощи. Таких блюд в кулинарии предостаточно, иногда даже сложно выбрать. Один из вариантов приготовления овощей - рагу, пишет Lady.tochka.net. В нашем варианте используются: цветная капуста, кабачки, лук и морковь. Пикантности блюду придает чеснок. Если рагу измельчить блендером и слегка разбавить бульоном, получится вкуснейший суп-пюре.
Ингредиенты:
- цветная капуста, кабачки – по 1 шт.;
- лук репчатый, морковь – по 2 шт.;
- картофель - 5 шт.;
- чеснок - 2 зубца;
- лимон - ½ шт.;
- вода – 1 стакан;
- растительное масло – 50 мл;
- лавровый лист – 2 шт.;
- соль;
- молотый черный перец;
- зелень.
Приготовление:
- Нарезать произвольно лук, обжарить до золотистости.
- Натереть на крупной терке морковь, добавить к луку, тушить до мягкости.
- Очистить и нарезать небольшими кубиками картофель, добавить к луково-морковной смеси.
- Залить 100 мл воды, приправить специями. Тушить 15 минут, до полуготовности картофеля.
- Раздавить чеснок, добавить в сковороду.
- Разделить капусту на соцветия, кабачок нарезать кубиками. Добавить в сковороду к другим овощам.
- Не перемешивать, тушить 10 минут. Сбрызнуть лимонным соком.
- Перемешать, тушить до полной готовности.
2. Острый суп с рисом, овощами и консервированными томатами
В пост на первый план выходят блюда с крупой, как вариант - суп с рисом и овощами. Секрет замечательного вкуса довольно простого первого блюда - в сочетании согревающей остроты перца чили с легкой лимонной кислинкой. А рис сделает суп очень насыщенным и питательным.
Ингредиенты:
- лук репчатый - 1 шт.;
- морковь, стебель сельдерея - по 2 шт.;
- лук-порей - 3 шт.;
- чеснок - 3 зубца;
- томаты в собственном соку - 450 г;
- рис - 3 ст.л.;
- овощной бульон - 2,5 л;
- оливковое масло - 2 ст.л.;
- тимьян сухой - 2 ч.л.;
- перец чили сухой - ½ ч.л.;
- лимонный сок - 1 ст.л.;
- соль;
- перец.
Приготовление:
- Нарезать мелко лук, пассировать его в большой кастрюле на оливковом масле в течение 5 минут.
- Порубить мелко чеснок, добавить к луку, жарить еще 1 минуту.
- Нарезать произвольно морковь и сельдерей, добавить в луково-чесночную смесь.
- Приправить все тимьяном, перцем чили, нарезанными кольцами лука-порея.
- Держать на огне в течение 4 минут, постоянно помешивая.
- Влить бульон, томаты вместе с жидкостью, промытый рис.
- Довести суп до кипения, уменьшить огонь до средне-низкого. Варить около получаса.
- Добавить соль, перец и лимонный сок. Подавать сразу же.
3. Гречневая каша с грибами
Один из самых простых и быстрых ужинов в подборке постного меню - гречневая каша с грибами. Гречневая крупа отлично сочетается с шампиньонами, которых, к слову, должно быть большое количество. Блюдо получается очень вкусным, а главное - полезным. Готовится оно около получаса.
Ингредиенты:
- крупа гречневая - 1 стакан;
- вода - 2 стакана;
- шампиньоны - 350 г;
- лук репчатый - 2 шт.;
- растительное масло;
- зеленый лук либо укроп, петрушка;
- соль;
- свежемолотый перец.
Приготовление:
- Перебрать гречку, промыть, залить водой.
- Грибы нарезать ломтиками.
- Нарезать мелко лук, обжарить его до мягкости 5 минут.
- Добавить грибы, жарить, помешивая, 8-10 минут.
- Приправить блюдо солью и перцем.
- Смешать готовую кашу с луком и грибами.
- Укутать кастрюлю с кашей теплым полотенцем, поставить в теплое место для упревания, на 2 часа.
- Посыпать нарезанным зеленым луком, рубленой зеленью.
4. Фаршированные цуккини пшеничной кашей и баклажанами
Фаршированные кабачки - блюдо турецкой кухни. Фаршировать можно кабачковые лодочки, когда овощ разрезают вдоль, вынимают мякоть и фаршируют, либо - срезают у кабачка верх, вынимают внутренности и фаршируют. В итоге фаршированные кабачки напоминают бочонки. Чаще всего кабачки фаршируют аналогично перцам - смесью риса и фарша. Мы предлагаем свой постный вариант - с пшеничной кашей и баклажанами.
Ингредиенты:
- крупа пшеничная - 160 г;
- вода - 320 мл;
- масло;
- баклажаны - 3 шт.;
- цуккини, морковь, чеснок - по 2 шт./зубца;
- лук зеленый - 30 г;
- укроп;
- руккола;
- листья салата.
Приготовление:
- Промыть пшеничную крупу в теплой воде несколько раз.
- Высыпать в чашу мультиварки крупу, влить воду, добавить соль и растительное масло.
- Варить кашу в режиме "крупы" 25 минут.
- Нарезать баклажаны вдоль дольками, смазать растительным маслом.
- Поместить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Остудить.
- Натереть на крупной терке морковь, чеснок мелко порезать. Обжарить все.
- Добавить мелко порезанный зеленый лук, слегка обжарить.
- Порезать баклажаны, смешать с морковью и чесноком.
- Выложить готовую кашу на блюдо, добавить овощную смесь. Перемешать.
- Разрезать цуккини пополам, вынуть середину, смазать маслом.
- Выложить начинку, запекать полчаса при температуре 200 С.
- Подавать с листовым салатом, рукколой и укропом.
5. Фасоль с грибами в горшочке
Бобовые - полноценный заменитель белка животного происхождения. В пост блюда из бобовых должны составлять основную часть рациона. Из бобовых готовят пюре, их жарят, варят, добавляют в рагу. Оригинальный вариант - красная фасоль с грибами и овощами в горшочке. Готовится такое блюдо не долго, главное предварительно замочить на ночь фасоль.
Ингредиенты:
- фасоль красная, грибы - по 500 г;
- лук репчатый, морковь - по 2 шт.;
- сода, хмели-сунели - по 1 ч.л.;
- томатная паста - 3 ст.л.;
- соль - по вкусу;
- сахар - 1 ст.л.;
- зелень любая;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Промыть фасоль тщательно, залить холодной водой, в которую добавить соду. Оставить на ночь мокнуть.
- Промыть, залить водой, довести до кипения и варить полчаса на малом огне, немного не доварив.
- Нарезать крупными кубиками лук и морковь, просто крупными кусочками грибы.
- Обжарить в растительном масле сначала лук с морковью, потом добавить грибы.
- Развести томатную пасту стаканом теплой кипяченой воды,добавить сахар,соль и хмели-сунели. Перемешать.
- Залить овощи соусом, протушить 10 мин на медленном огне.
- Нарезать зелень.
- Слить с фасоли жидкость, добавить томатно-грибную смесь. Перемешать.
- Переложить смесь в горшочки, залить кипятком, посыпать сверху зеленью.
- Накрыть крышками, запекать полчаса при температуре 180 градусов.
6. Картофельные оладьи без яиц
Оладьи обожают многие, и, что может быть лучше, чем вооружившись тарелочкой с оладушками, щедро политыми сметанкой, сесть вечерком возле телевизора. Но, только не в пост! Выход есть - картофельные постные оладьи. Такие оладьи не уступают классическим во вкусовых качествах. Возможно, даже после окончания поста, они станут любимым блюдом вашей семьи.
Ингредиенты:
- дрожжи - 50 г;
- сахар - 2 ст.л.;
- теплая вода - 250 мл;
- мука - 2 стакана;
- лук репчатый - 1 шт.;
- чеснок - 3 зубчика;
- картофель - 4 шт.
Приготовление:
- Развести дрожжи в теплой воде, добавить сахар. Оставить на 20 минут.
- Натереть на мелкой терке картофель, лук и чеснок.
- Добавить овощную массу к дрожжам, всыпать муку.
- Оставить на час, потом жарить, как обычные оладьи.
7. Постные пирожки с капустой
Пирожки - одно из самых популярных постных блюд, ведь можно приготовить пирожки с картофелем и капустой, грибами, вишней.
Ингредиенты:
- мука - 600 г;
- масло подсолнечное - 4 ст. л.;
- вода - 300 мл;
- капуста - 300 г;
- лук репчатый - 1 шт.;
- сахар - 1 ст. л.;
- сухие дрожжи - 1/2 ч. л.;
- соль.
Приготовление:
- Развести в теплой воде дрожжи, добавить соль и сахар, растительное масло (1 ст.л.).
- Всыпать просеянную муку, замесить густое тесто.
- Оставить на 40 минут для расстойки.
- Капусту нашинковать, обжарить на сковороде с растительным маслом, добавить лук, соль.
- Влить воду, тушить на среднем огне, под крышкой четверть часа.
- Вымесить тесто, разделить на небольшие кусочки, каждый раскатать в лепешку.
- Выложить начинку, защипнуть края.
- Жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
- Выложить пирожки на блюдо, немного остудить.