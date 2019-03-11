Как носить кроссовки? Девять главных правил

Сегодня кроссовки носят все и везде, однако многие допускают целый ряд ошибок при составлении образа, пишет Lady.mail. Вот девять железных правил, которые нельзя забывать:
- Нельзя носить кроссовки со спортивной одеждой — так ты будешь выглядеть спортсменкой круглые сутки. Конечно, здесь есть и исключение — допускаются элементы спортивной одежды, например, брюки или треники с лампасами или кроп-топ. Главное, не надевать целиком спортивную форму.
- Забудь про сочетание классическое пальто + кроссовки. Да, еще пару лет назад это было модно, но сейчас уже моветон. Однако ты можешь носить кроссовки с классическим жакетом.
- Если твой образ состоит из ярких цветов, не стоит надевать разноцветные кроссовки. Делай выбор в пользу однотонных, например, под один из оттенков одежды.
- Хочешь подобрать универсальную пару — делай выбор только в пользу белых кроссовок.
- Один из способов оживить образ total black — надеть контрастные кроссовки (белые здесь тоже подойдут).
- Избегай сочетание джинсы скинни + кроссовки, это выглядит очень скучно. Кроссовки лучше смотрятся с укороченными моделями, но если таких у тебя нет, подверни свои скинни.
- Нельзя носить белые кроссовки с черными джинсами — так ты визуально укорачиваешь ноги. Выход из положения — сделать подвороты.
- Вопрос сочетания кроссовок с колготками до сих пор остается спорным. Но если очень хочется, надевай колготки в тон кроссовкам (носить светлые кроссовки с черными колготками можно только обладательницам длинных ног).
- Кроссовки с носками под мини — рискованное сочетание и подходит только стройной фигуре. Носки визуально укорачивают ногу и делают ее толще.