Тринадцать советов от стилиста «Модного приговора»

1. Экспериментируем

Совет кажется банальным, пока не задумаешься: мы и правда боимся примерять что-то новое и даже с опаской относимся к непривычным трендам. А зря.

Мои эксперименты пришлись на старшую школу и первые курсы универа. Вы бы меня видели! А позже я, наоборот, успокаивала свой стиль. Не бойтесь выглядеть фриковато и ошибаться, это залог становления вашего стильного Я. Просто пробуйте!

2. Миксуем яркие оттенки

Новый сезон у нас про колор-блоки. Мы привыкли уже заниматься растяжкой цвета. Это когда из принта вытягиваешь оттенки и составляешь комплект в этой цветовой гамме. Теперь новый челлендж — миксуй яркие оттенки.

Первую коллекцию платьев с яркими разноцветными фигурами создал Ив Сен-Лоран еще в 1965 году, так что вдохновляемся именно им!

3. Отбираем рубашку у бойфренда

Во-первых, напомним, что оверсайз в моде, и мужская рубашка здесь будет очень кстати. Да и надеть ее можно очень по-разному.

4. Покупаем яркое пальто

И снова обрадуемся: март все-таки пришел! А значит, пора становиться весеннее. Стилист отлично знает, как быть яркой и привлекать к себе внимание, надевая одну акцентную вещь. Весной ею может стать пальто — например, розового цвета. Марианна советует сочетать его с черными брюками или джинсами и белой футболкой (свитером, если слишком холодно).

5. Выбираем одежду по средствам

К счастью, магазины масс-маркета развиваются со скоростью света, однако еще остались люди, которые считают, что качество можно купить только за невероятные деньги.

Марианна ходит по магазинам с одеждой на любой кошелек и доказывает, что стильную и качественную вещь можно найти и в дорогом магазине, и на sale в бюджетном. Да и образы самого стилиста говорят о том же: она легко сочетает вещи из Zara или Topshop с сумками Chloe и выглядит превосходно.

6. Спасаемся «лепесточками»

Звучит странновато, но мы сейчас объясним! Лепесточки — это стикини, то есть наклейки для груди, которые спасут образ в том случае, когда одежда явно не подразумевает ношение бюстгальтера.

Если на платье очень глубокий вырез, и нужно его сдержать, в бельевых магазинах продаются двусторонние наклейки. Они клеятся на борт платья и не дают ему раскрыться в самый ответственный момент.

7. Запасаемся базой