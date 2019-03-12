Тринадцать советов от стилиста «Модного приговора»

Марианна Елисеева уже восемь лет одевает участников «Модного приговора», а недавно запустила блог на YouTube, где показывает, как составить трендовые образы, пишет Lady.mail. Мы внимательно пересмотрели все видео и теперь знаем, что купить на весну. Рассказываем!
1. Экспериментируем
Совет кажется банальным, пока не задумаешься: мы и правда боимся примерять что-то новое и даже с опаской относимся к непривычным трендам. А зря.
Мои эксперименты пришлись на старшую школу и первые курсы универа. Вы бы меня видели! А позже я, наоборот, успокаивала свой стиль. Не бойтесь выглядеть фриковато и ошибаться, это залог становления вашего стильного Я. Просто пробуйте!
2. Миксуем яркие оттенки
Новый сезон у нас про колор-блоки. Мы привыкли уже заниматься растяжкой цвета. Это когда из принта вытягиваешь оттенки и составляешь комплект в этой цветовой гамме. Теперь новый челлендж — миксуй яркие оттенки.
Первую коллекцию платьев с яркими разноцветными фигурами создал Ив Сен-Лоран еще в 1965 году, так что вдохновляемся именно им!
3. Отбираем рубашку у бойфренда
Во-первых, напомним, что оверсайз в моде, и мужская рубашка здесь будет очень кстати. Да и надеть ее можно очень по-разному.
4. Покупаем яркое пальто
И снова обрадуемся: март все-таки пришел! А значит, пора становиться весеннее. Стилист отлично знает, как быть яркой и привлекать к себе внимание, надевая одну акцентную вещь. Весной ею может стать пальто — например, розового цвета. Марианна советует сочетать его с черными брюками или джинсами и белой футболкой (свитером, если слишком холодно).
5. Выбираем одежду по средствам
К счастью, магазины масс-маркета развиваются со скоростью света, однако еще остались люди, которые считают, что качество можно купить только за невероятные деньги.
Марианна ходит по магазинам с одеждой на любой кошелек и доказывает, что стильную и качественную вещь можно найти и в дорогом магазине, и на sale в бюджетном. Да и образы самого стилиста говорят о том же: она легко сочетает вещи из Zara или Topshop с сумками Chloe и выглядит превосходно.
6. Спасаемся «лепесточками»
Звучит странновато, но мы сейчас объясним! Лепесточки — это стикини, то есть наклейки для груди, которые спасут образ в том случае, когда одежда явно не подразумевает ношение бюстгальтера.
Если на платье очень глубокий вырез, и нужно его сдержать, в бельевых магазинах продаются двусторонние наклейки. Они клеятся на борт платья и не дают ему раскрыться в самый ответственный момент.
7. Запасаемся базой
Еще один стилист, который напоминает своим зрителям: иметь базовые вещи — очень важно. И подбирать их нужно конкретно под себя.
Это бесконечная тема. Базовых гардеробов существует миллион, нет универсального для всех. У каждого такой гардероб уникальный, свой. Проанализируйте свой ритм и образ жизни. Я не понимаю, когда дама покупает бесконечное количество вечерних платьев, но не выходит на красные дорожки. Или сидит в декрете два года, но продолжает скупать офисные вещи. Определите, что вы носите чаще всего. Эти вещи и будут основой базы. Носите водолазки? Так почему бы их не иметь в огромном количестве разных цветов, чтобы не выглядеть одинаково каждый день?
Многим пригодятся голубые джинсы классического кроя и белая футболка. Их можно комбинировать с яркой верхней одеждой вроде расшитой пайетками джинсовки, чтобы не перенасытить образ яркими акцентами.
8. Не боимся шоурумов
Будем честны: две трети людей пройдут мимо неизвестного им магазина, особенно пустующего без толпы людей. Марианна Елисеева время от времени устраивает целые рейды по малоизвестным шоурумам, открывая зрительницам дивный новый мир и доказывая, что игнорировать небольшие магазинчики не стоит.
9. Экспериментируем с ремнями
Стилист рассказала о новом тренде этой весны — о ремнях. Правда, не самых привычных: в этом году модницы носят по нескольку ремней сразу, перекручивают и самостоятельно цепляют к ним аксессуары вроде цепочек или карабинов.
Мне нравятся такие истории. Например, у Max Mara в прошлом сезоне вышли ремни, к которым можно прицепить подтяжки.
Грубыми ремнями стилист затягивает оверсайз-жакеты, выделяя талию и делая образ женственным.
10. Подбираем ретроочки
Тренд сезона весна-лето 2019 на глазах — снова винтаж:
В том сезоне всем хотелось узких очков в японском стиле. В этом они если и узкие, то немного ретровизированные. И еще важно: просите всегда принести вам новые очки. На витрине они все заляпаны, а дужки уже шатаются. Новые примеряйте перед покупкой, могут быть дефекты.
11. Достаем квадратную обувь
Дизайнеры еще во время недель моды показали нам, что подменять вечно модные классические остроносые лодочки будут туфли с квадратным носом. Не бояться их советует и Маринна Елисеева. Кроме квадратных носов в тренде также мягкая кожа, минимум дизайна, а-ля «бабуши».
12. Не игнорируем другие тренды
И снова минутка честности: если нам не нравятся вещи большого размера, мы ненавидим весь тренд на оверсайз, что является большой ошибкой.
Если появляется какой-то тренд и он вам не нравится, это не значит, что его не существует или он плохой. Это значит, что вы его пока не прочувствовали, и здесь нечего осуждать! Пусть он будет, просто далеко от вас. Он есть, и никуда от этого не денешься. Но исключительно вам выбирать, что носить.
13. Покупаем кожу на распродажах
Да, этой весной все еще будут актуальны кожаные куртки (кажется, они постепенно становятся классикой и базой). Сюда же относим ремни, сумки, обувь и бесконечное количество вещей. Стилист Александр Рогов уже рассказывал, что на кожу жалеть денег не стоит (даже в том случае, если это экоматериалы), ведь в такой вещи крайне важно качество исполнения.
Марианна Елисеева с Александром соглашается, но все-таки дает совет, как сэкономить.
На распродажах обращайте внимание на кожу. Такие вещи стоят гораздо дешевле в аутлетах.