Амазонка или романтическая натура? Что в характере женщины определяет день недели, в который она родилась

Есть еще одно интересное мнение, которого придерживаются астрономы. Луна и планеты нашей системы благодаря гравитации некоторым образом искажают форму орбиты, по которой движется Земной шар. Астрономы полагают, что, помимо изменений интенсивности солнечного излучения, влияющего на ряд природных явлений, положение Земли относительно других небесных объектов способно оказывать влияние и на людей, пишет Fabiosa. Так ли это? Давайте проверим, правы они или нет.

1. Воскресенье (Солнце)

Говорят, в этот день рождаются по-настоящему солнечные люди: щедрые, добрые, сердечные, верные и честные. Они обладают благородной душой и умеют любить безоговорочно. Их призвание – отдавать, ничего не прося взамен, а внутренняя красота и сила настолько выражены, что рядом с ними другие чувствуют себя словно в маминых объятиях.

2. Понедельник (Луна)

Люди Луны переменчивы и непостоянны, как и она сама. Главное для них – дом и семья. Как правило, они скромны, чувствительны, приятны во всех отношениях, добры и способны приспосабливаться к изменениям.

3. Вторник (Марс)

Воинственная целеустремленность девушки-вторника компенсируется ее преданностью. Она верна своим мечтам, целям, людям, которых любит, и все это она готова защищать до последнего. Ее энергичности и умению мотивировать себя и других можно только позавидовать.

4. Среда (Меркурий)

Рожденные в этот день – искатели приключений. Они общительны, склонны к анализу, разносторонне развиты и чрезвычайно интересны. То, что девушка-среда может показаться легкомысленной, – всего лишь иллюзия. Просто для развития ей необходимо постоянное движение, причем только вперед.

5. Четверг (Юпитер)

Поразительный оптимизм и вера в добро – то, что отличает рожденных в четверг девушек. Они в любой ситуации могут найти нечто позитивное и сохраняют спокойствие, что бы ни случилось. Один из главных их талантов – умение вселять надежду.

6. Пятница (Венера)

Грациозная элегантность и романтичная утонченность – отличительные черты человека, рожденного в пятницу. Такие женщины созданы для любви: они соблазнительны, артистичны, талантливы и очень покладисты. Может показаться, будто пятничные именинники слишком расслаблены. Быть может, в этом и заключается их особенный шарм?

7. Суббота (Сатурн)

Рожденные в субботу люди – настоящие воины, привыкшие выживать в спартанских условиях. Для них нет ничего невозможного: они учатся на своем и чужом опыте, а каждое испытание делает их только сильнее. Стоит ли говорить, что они добиваются намеченного?