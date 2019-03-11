Как назвать мальчика в марте 2019 года: красивые мужские имена

Общие рекомендации по выбору имени для мальчика в марте 2019

Подбирая имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом. Во-первых, подумайте, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Во-вторых, называя сына, не забывайте, что ваш мальчик в будущем даст отчество своим детям. А в-третьих, помните, что ваш ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем.

Кроме того, выбирая имя ребенку, обратите внимание на значение самого имени, ведь оно во многом способно влиять на характер маленького человечка, его темперамент и даже судьбу. Кроме того, не рекомендуется называть детей в честь умерших родственников.

Как назвать мальчика в марте: особенности весенних имен

Считается, что мальчики, которые рождены весной, обладают более ранимым и нежным характером по сравнению с зимними детками. По наблюдению астрологов, им иногда не хватает твердости и уверенности в себе, что желательно компенсировать выбранным именем – оно должно быть твердым, сильным и ярким.

Как назвать мальчика в марте 2019 по святцам

Родители часто выбирают имя ребенку по церковному календарю – святцам. Малыша называют в честь имени того святого, чьи именины приходятся на день рождения ребенка или на ближайшую к нему дату. Считается, что, так ребенок получает защиту и покровительство своего ангела-хранителя.