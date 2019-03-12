Вт, 12.03.2019
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Спортивно и ярко: весенняя мода для эстонских детей
Модная галерея

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Новый сезон в торговом центре Tartu Kaubamaja был открыт мероприятием Moekuulutaja. 8 и 9 марта все желающие могли насладиться показами мод от эстонских дизайнеров и выступлениями звезд. Также в рамках мероприятия прошел показ новой детской весенней коллекции от стилиста Кирси Альтйыэ.

Основатель блога Sand in Your Shorts и стилист Кирси Альтйыэ представила на мероприятии Moekuulutaja детскую моду, которая заряжает энергией, цветами и хорошим настроением. Весной не нужно бояться цветов, а на сезон прогулок идеально подойдут удобные спортивные вещи. Теперь дети могу носить и одежду из блестящих тканей, или даже с пайетками – это самый горячий тренд!

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