Спортивно и ярко: весенняя мода для эстонских детей

Основатель блога Sand in Your Shorts и стилист Кирси Альтйыэ представила на мероприятии Moekuulutaja детскую моду, которая заряжает энергией, цветами и хорошим настроением. Весной не нужно бояться цветов, а на сезон прогулок идеально подойдут удобные спортивные вещи. Теперь дети могу носить и одежду из блестящих тканей, или даже с пайетками – это самый горячий тренд!