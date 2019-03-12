Мероприятие Moekuulutaja привлекло любителей моды в торговый центр города Тарту
Суббота порадовала торговый центр Tartu Kaubamaja множеством гостей мероприятия Moekuulutaja. Все желающие могли насладиться показами мод от эстонских дизайнеров и выступлениями звезд.
Стилист Пирет Соотла продемонстрировала радугу цветов
Стилист Пирет Соотла продемонстрировала моднейшие наряды для женщин и мужчин на сцене торгового центра Tartu Kaubamaja. Брючные костюмы, одежда цвета загара, цветочные мотивы, яркие цвета и комфорт – вот главные тренды, на которые Пирет рекомендует обратить внимание всем модникам.
Видение весенней моды от Бритты Лауметс
Главный дизайнер и стилист модного дома Ivo Nikkolo Бритта Лауметс продемонстрировала самые модные наряды, приобрести которые можно в торговом центре Tartu Kaubamaja. В коллекции множество полосок и клетки, желтых и бежевых цветов, спортивных фасонов, а также весенних узоров – на любой вкус! ПО словам Бритты, всегда в моде классические цвета и фасоны.
Марилийз Нийне: мода на основе материалов вторичного использования становится все более популярной
Стилист и дизайнер Марилийз Нийне продемонстрировала моду на основе материалов вторичного использования в рамках мероприятия Moekuulutaja в эту субботу. На необычном показе можно было увидеть творчество Марлен Афанасьевой, Кярол Оти, Пилле Кюнгас, Эстер Сойдла, а также Кайре Лентиус, использовавших именно материалы вторичного использования.
Ведущими в этот день были очаровательные Теэле Вийра и Андрес Торм, для детей были открыты pop-up магазины одежды, настроение поддерживал музыкальный дуэт Öed вместе с детским коллективом Laulupesa.
На третьем этаже была открыта увлекательная выставка Pulss студентов модного факультета Эстонской академии художеств, на которой можно было увидеть костюмы с красной дорожки гламурных гала-вечеров.