Мероприятие Moekuulutaja привлекло любителей моды в торговый центр города Тарту

Стилист Пирет Соотла продемонстрировала радугу цветов

Стилист Пирет Соотла продемонстрировала моднейшие наряды для женщин и мужчин на сцене торгового центра Tartu Kaubamaja. Брючные костюмы, одежда цвета загара, цветочные мотивы, яркие цвета и комфорт – вот главные тренды, на которые Пирет рекомендует обратить внимание всем модникам.

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

Видение весенней моды от Бритты Лауметс

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

Главный дизайнер и стилист модного дома Ivo Nikkolo Бритта Лауметс продемонстрировала самые модные наряды, приобрести которые можно в торговом центре Tartu Kaubamaja. В коллекции множество полосок и клетки, желтых и бежевых цветов, спортивных фасонов, а также весенних узоров – на любой вкус! ПО словам Бритты, всегда в моде классические цвета и фасоны.

Марилийз Нийне: мода на основе материалов вторичного использования становится все более популярной

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

ФОТО: Rein Leib

Стилист и дизайнер Марилийз Нийне продемонстрировала моду на основе материалов вторичного использования в рамках мероприятия Moekuulutaja в эту субботу. На необычном показе можно было увидеть творчество Марлен Афанасьевой, Кярол Оти, Пилле Кюнгас, Эстер Сойдла, а также Кайре Лентиус, использовавших именно материалы вторичного использования.

Ведущими в этот день были очаровательные Теэле Вийра и Андрес Торм, для детей были открыты pop-up магазины одежды, настроение поддерживал музыкальный дуэт Öed вместе с детским коллективом Laulupesa.