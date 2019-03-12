В каком возрасте, по мнению мужчин, женщины становятся слишком стары для отношений?

В то же время есть правило, по которому рассчитывают оптимальную разницу в возрасте для партнеров. Оно звучит как "половина вашего возраста плюс 7" для минимальной границы и для максимальной - "из вашего возраста вычесть 7 и умножить на 2".

Как показывает практика, это правило больше подходит для мужчин, чем для женщин. Так, 40-летние дамы отмечают, что им комфортнее будет с 35-летними мужчинами, нежели с 27-летними, если делать расчет по формуле.

Элизабет Брух, профессор социологии Мичиганского университета, и ее коллеги проанализировали 186 тысяч сообщений мужчин и женщин на популярных сайтах онлайн-знакомств в четырех крупных городах: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго и Сиэтл. Результаты показали, что мужчины до 40 лет чаще выбирают женщин своего возраста и старше, а после 40 - женщин моложе себя. Пик востребованности мужчин возрастает к их 50-летию, в то время как у женщин начинает падение с 18 лет.

Получается, что невостребованность 50-летних женщин своими ровесниками-мужчинами объясняется не столько возрастом женщины, сколько личностными предпочтениями мужчин. Возможно, женщинам в этом прекрасном возрасте стоит ориентироваться на мужчин моложе.

Ведь выбирая женщин старше себя, мужчины основываются на личностных характеристиках партнерши, в результате чего они получают:

спокойствие и комфорт;

честность и открытость;

заботу и уважение;

удовлетворение в сексуальной жизни;

интеллектуальный компонент и мудрость.